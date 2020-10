Bogotá invita a celebrar el Halloween de manera segura en casa

Cada 31 de octubre queremos celebrar en familia el Día de Halloween. Y este año no será la excepción: lo haremos en casa y de manera segura para continuar unidos en este propósito colectivo del auto y el mutuo cuidado.

Por ello, “el sector cultura, recreación y deporte ofrecerá una variada programación de actividades que grandes y chicos podremos disfrutar en nuestros hogares. Idartes se vinculará con distintas actividades artísticas y lúdicas, mientras que BibloRed cruzará nuestras puertas para llevarnos cuentos y lecturas de misterio”, asegura Nicolás Montero Domínguez, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

La invitación, además, es a unirnos al reto de #DisfrazaTuVentana, una divertida actividad que pondrá a prueba nuestra creatividad y que te permitirá participar a través de Instagram. Sólo deberás subir una foto de tu ventana decorada, etiquetar a @culturaenbta y conseguir el mayor número de likes. Si lo logras, recibirás una dulce sorpresa.

De igual forma, este sábado 31 de octubre, a partir de las 7:00 p.m., uniremos nuestras voces para cantar el tradicional “Triqui, triqui, Halloween” y celebrar la magia de estar juntos, sanos y en familia.

Por su parte, la Secretaría de Salud Distrital recomienda a padres de familia y cuidadores no generar aglomeraciones ni realizar recorridos puerta a puerta para pedir dulces. Igualmente, no es aconsejable asistir a fiestas de disfraces o visitar sitios cerrados. La meta es evitar entre todos, en esta fecha, el contagio de Covid-19.

Como alternativa, recomendamos organizar actividades en casa como reuniones virtuales, aprovechar la fecha para disfrazarnos en familia y hacer de esta noche una excusa para conversar, para disfrutar una buena película o un juego de mesa.

Montero Domínguez agrega “en Bogotá lo hemos estado haciendo muy bien. La capacidad de cuidado personal y mutuo de nuestros ciudadanos ha permitido que se mantenga la reapertura de la ciudad, pero ¡no es momento de bajar la guardia! Todos queremos seguirnos cuidando mientras disfrutamos de la noche de Halloween”.

No olvides

Despliega tu fuerza creativa decorando las ventanas en familia, armando disfraces que incluyan el tapabocas y quedándote en casa para participar de ¡La hora de las máscaras! A las 7 pm todas las niñas y los niños estarán es las ventanas con sus disfraces, tapabocas o máscaras y cantarán a todo pulmón “tricki tricki”.

Recomendaciones frente al uso de tapabocas y medidas de cuidado

No es aconsejable que niñas y niños menores de 2 años utilicen tapabocas.

Los menores entre los 2 y los 5 años deben usarlo solo en caso de que estén en contacto con personas enfermas o se encuentren en lugares de alto tránsito.

Los niños mayores de 6 años deben utilizarlo al igual que los adultos.

Recordemos que los niños deben estar supervisados por un adulto responsable y usar el tapabocas con un tamaño adecuado para su edad.

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar desinfectante de manos con al menos un 60 % de alcohol, especialmente después de tocar superficies o elementos de uso común, así como al llegar a casa y antes de comer cualquier dulce.

No se recomienda reemplazar el tapabocas por máscaras, en especial en niños menores de 5 años.

Para cuidar del bienestar de todos, si alguno de los integrantes de la familia presenta síntomas respiratorios u otros relacionados con el coronavirus, no debe participar en ninguna de las actividades del Halloween.

Recomendaciones para uso de disfraces y consumo de alimentos:

No seleccionar disfraces fabricados con materiales poco seguros. Elementos como espadas y bastones deben ser flexibles para evitar accidentes.

Usar maquillaje no tóxico y lavable con agua. Antes de aplicarlo en el rostro, realizar una prueba en el antebrazo y verificar que no genera algún tipo de alergia.

Frente al consumo de dulces, te invitamos a verificar que no estén decolorados, derretidos, desmoronados o húmedos. Debemos desechar aquellos que no estén empacados ni rotulados. Y fijarnos en las fechas de vencimiento.

Se recomienda comprar dulces o alimentos para esta celebración en lugares confiables y verificar que las condiciones de los empaques sean adecuadas.

Si por consumo excesivo o en mal estado de dulces algún integrante del hogar presenta dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea, debe evitar automedicarse y acudir de inmediato a un servicio de salud.