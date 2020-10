Control y disciplina social para fiestas en Colombia de halloween, día de velitas, novenas, Navidad y Año Nuevo, demanda el Gobierno

-Minsalud alerta sobre posibilidad de que llegue a Colombia epidemia de influenza, con lo cual es posible tener dos virus en circulación con Covid-19.



–Las festividades de Halloween, alborada, día de velitas, novenas, Navidad y Año Nuevo merecen atención, control y disciplina social, ya que la evidencia en Europa y en Latinoamérica ha demostrado que las celebraciones con aglomeraciones de familiares y personas cercanas, sin medidas de bioseguridad, aumentan los casos de contagio.

Así lo aseguro en el especial de televisión Prevención y Acción, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, quien alertó que «tenemos una circulación de influenza que podría llegar a Colombia, con lo cual es posible tener confluencia de este virus con Covid-19».

«Por eso –advirtió– en este momento es muy importante estar protegidos, ser disciplinados y no bajar la guardia».

El ministro de Salud hizo un balance general de la situación del Covid-19 en el país con especial énfasis en la ocupación de camas de unidad de cuidado intensivo.

La tasa de mortalidad de Colombia se encuentra en 59,8 por debajo de las tasas de la mayoría de los países de Sudamérica y por encima de otros como Uruguay y Paraguay. Aunque en el país se ha visto una curva descendente, se han presentado picos en las ciudades que apenas están llegando a ese momento de la epidemia.

En cuanto a la ocupación de las UCI, el ministro dijo que es «muy importante tener en cuenta que de las 10.948 camas disponibles al día de hoy, 3.071 están siendo utilizadas por pacientes sospechosos o con diagnóstico de covid, y 3.171 con pacientes no covid».

La ampliación hospitalaria no se ha detenido. Actualmente hay un 124% más de camas UCI que en marzo. Este crecimiento ha permitido brindar atención oportuna en medio de la pandemia para tratamientos de otras enfermedades y casos como cirugías, traumas, cáncer, entre otras.

Para el caso de las tres ciudades principales del país Bogotá, Medellín y Cali, el ministro dijo que si bien han presentado una disminución en los casos, hay que tener especial cuidado porque son poblaciones con muchos habitantes y aún hay un alto número de personas susceptibles, por lo que hay que reforzar la disciplina social.

«Con el incremento en el uso de cuidado intensivo en casos no covid estamos reactivando los diversos frentes del sector hospitalario, pero eso no quiere decir que no debamos mantener las medidas de bioseguridad, porque tenemos varias razones», apuntó el jefe de la cartera de Salud.

Explicó que una de esas razones es la circulación del virus de la influenza en Europa, que podría llegar a Colombia y se tendría una confluencia de dos virus respiratorios.

«Recordemos que nuestras casas tienen un aforo limitado y ese aforo debe mantenerse», señaló. Asimismo, evitar cualquier tipo de iniciativas para fiestas y aperturas de bares de manera no controlada, que generan afectación al país.

El ministro mencionó la posibilidad de tener un fenómeno de La Niña, lo que incrementa los riesgos de dengue y malaria, por lo que hay que implementar las medidas de prevención para controlar la eventualidad de estas enfermedades.

Agregó que se tiene un desafío colectivo de evitar el colapso del sistema hospitalario y que, aunque se ha hecho una ampliación importante, la carrera aún es larga.