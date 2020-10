Por: Diego Calle Pérez (1*)

El sur de Colombia, donde nacen los ríos Magdalena y el Cauca. El sur, con los Departamentos de Putumayo, Nariño, límite con Ecuador, la frontera que divide el Amazonas en la capital Leticia. El sur del continente, con la cadena montañosa de los Andes.

El Machu Picchu, el quechua y el Aymará lenguas de los Incas, unos viviendo al Perú otros en Bolivia, en el centro el lago Titicaca. El sur, con Chile, la canción de la Peña de los Parra, Argentina con sus múltiples contrastes, con Uruguay que solo los divide el rio de la Plata. El sur con Mario Benedetti y Eduardo Galeano como referentes de una realidad hecha en vida con Pepe Mujica.

Al Sur, la bala perdida contra el pueblo que protesta, en su afán de reclamar por las promesas que pasan de gobierno a otro candidato en elecciones, planes de desarrollo que no se cumplen. Tanta madre de la Plaza de Mayo, de las madres de la iglesia de la Candelaria en Medellín, de las madres de Soacha. Madres reclamando la justicia y no propiamente la divina. Las cárceles repletas de justas condenas y de injustos procesos que siguen el sueño de la demora en los procesos de justicia que no desarrolla el modelo que llega de Francia y Rusia.

El sur con Bolivia, sus elecciones tan atípicas, para el resto del sur del continente y tan reales para el ciudadano de Potosí de Oruro y de la Paz, su centro capital. Triunfa Luis Arce, ex ministro de economía de Evo Morales. El sur, con la República de Venezuela, que se ha convertido en el referente del mundo americano para ser campaña electoral. Brasil, con sus muchos contrastes en la política de los últimos 25 años, que nos inspira todo un recuento de hechos históricos y sociales, que acontecen en los años en los que ha sido noticia la transformación política y económica de los países que hacen parte del sur del continente americano.

El gran territorio del sur del continente americano, gira en la pregunta: ¿Será posible el Sur? Como un mercado libre, un sur que también puede reunificarse en grandes bloques de países que por sus fronteras están deambulando los ciudadanos al igual que en los tiempos de independencia de hace 200 años. El sur del sueño Bolivariano, que hoy se convierte en una simple memoria del caraqueño Simón Bolívar recorriendo el sur del continente.