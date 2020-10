Presentan demanda de pérdida de investidura contra Roy Barreras y Armando Benedetti

A pesar de haber renunciado a su partido político, La U, los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, señalaron que mantendrían su curul en el Congreso, por lo cual fue presentada ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura.

La denuncia, interpuesta por el abogado Pedro Alexánder Rodríguez, argumenta que los congresistas no respetaron las normas y debido funcionamiento de los partidos, lo que ocasiona una presunta violanción a la ley de bancadas.

“Por haber vulnerado el régimen de conflicto de interés, toda vez que: uno, actuaron al margen de la ley renunciando al partido por el cual fueron elegidos. Dos, han realizado manifestaciones públicas abiertas en medios de comunicación, en entrevistas y comunicados respecto a su contraposición de intereses frente al Partido de la U.”, justificó el abogado en su demanda.

La ley de bancadas indica que los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos constituyen una bancada en la respectiva corporación.

En caso de que los magistrados del Consejo de Estado acepten la denuncia y fallen en contra de los congresistas Barreras y Benedettí, éstos deberán renunciar a sus curules. Posteriormente, el Consejo Nacional Electoral, y el propio Senado de la República, llamarán a los dos senadores que siguen en el escrutinio.

“Es evidente no solo la contraposición de intereses (particulares de los demandados) vs de la bancada y partido, que en efecto se refleja en los textos de renuncia y comunicados, entrevistas ante los diferentes medios de comunicación. En donde se refleja de forma certera que lo manifestado por los Congresistas en sus cartas de renuncia al partido de la U, y ante los medios de comunicación, deja de plano que se encuentran inhibidos ante cualquier asunto de interés del partido de la U y respecto a las decisiones de la bancada, y que, al día de hoy, ya sea por situaciones de carácter moral o económico no han puesto de presente oportunamente conforme al trámite legal previsto para ello ante la respectiva cámara”, se asegura en un apartado de la demanda en el apartado.

En la petición realizada por Rodríguez se asegura que los senadores, quienes conservaron su curul, poseen ideales e intereses diferentes a los de la bancada con la que llegaron al Senado. El argumento de esta premisa es la supuesta intención del senador Barreras de buscar la candidatura de la Presidencia de Colombia en 2022. En el caso de Benedetti, este buscaría otra fuerza política a la cual sumarse.

“Será menester la suma de todas las voluntades dispuestas a ofrecerle a Colombia una alternativa democrática y legítima que derrote un régimen cada vez más autoritario. Es prioritario garantizar el respeto a la vida, la garantía de los derechos y las libertades de todos y todas, la prioridad de la protección del medio ambiente que es la protección de esta tierra, de estas aguas, de estos bosques, que son la casa de todos.”, expuso el candidato Barreras.

Se espera que en los próximos días el Consejo de Estado tome una decisión referente al futuro en el Senado de la República de los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras.