Ataque a cuchillo en una iglesia en Francia deja tres muertos y varios heridos

–Al menos tres personas han sido asesinadas y varias han resultado heridas tras un ataque con arma blanca dentro de una iglesia en el sur de la ciudad francesa de Niza, informan medios locales.

El ministro del Interior de Francia, Gerald Darmanin, señaló que se estaba llevando a cabo una operación policial en el lugar. Por su parte, el alcalde de Niza, Christian Estrosi, agregó que el sospechoso del atentado ha sido arrestado.

El alcalde de la ciudad agregó que según las pruebas recabadas hasta el momento, el incidente fue un «ataque terrorista».

El número víctimas mortales fue confirmado por las autoridades. Sin embargo, todavía no se han determinado las causas que movilizaron al agresor para cometer el crimen.

Varios usuarios de redes sociales han compartido videos del lugar en Internet.

It is now being reported that TWO Catholics were beheaded during Mass in Nice, France by an Islamic Terrorist screaming 'Allahu Akbar'.

These are the images of police storming the church trying to rescue Catholics from the attack.

