Carnaval de Río de Janeiro 2021: Se suspenden todas las actividades callejeras, incluidas el desfile de sambas

–Las autoridades de Río de Janeiro anunciaron este viernes la suspensión del carnaval callejero de 2021, uno de los más famosos del mundo y en el que participan centenares de miles de turistas, debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

La decisión fue tomada en una reunión virtual en la que participaron el presidente de la empresa municipal de turismo (Riotur), Fabricio Villa Flor, infectólogos, representantes de los tradicionales «blocos» (comparsas) de carnaval y miembros del área de seguridad pública.

«El acontecimiento del carnaval está directamente vinculado a la llegada de la vacuna. Sin vacuna no es posible tener el carnaval de calle, ni los desfiles de las escuelas de samba», aseguró Villa Flor.

El mes pasado, la Liga Independiente de las Escuelas de Samba (Liesa) ya había anunciado la suspensión del famoso desfile de las escuelas de samba del carnaval carioca, el más famoso del mundo y previsto para el mes de febrero.

Todos los participantes en la reunión de este jueves concordaron en que es inviable realizar el carnaval callejero, que congrega a miles de seguidores siguiendo a una camioneta con los músicos, sin vacuna.

«Sin vacuna, no es posible tener el carnaval en los moldes tradicionales, como conocemos hace décadas. Cómo no escuchar a los especialistas? Cómo no escuchar los que participan de toda la cadena de montaje de las comparsas de calle? La posición de las comparsas fue muy responsable y yo los felicito por esto», dijo Villa Flor.

El presidente de Riotur resaltó que la pandemia no terminó y que «apenas cuando llegue la vacuna conseguiremos hacer un planeamiento y hablar de fechas».

Con la suspensión del carnaval callejero, Río de Janeiro se quedó sin sus tres principales eventos turísticos en 2021: el Reveillon (nochevieja), el desfile de las escuelas de samba y el carnaval callejero. Los tres eventos suelen reunir millones de personas en las calles de la segunda mayor ciudad de Brasil.