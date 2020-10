A la cárcel policía y pensionado de magisterio por extorsionar a una alcaldesa

Bajo el direccionamiento de un despacho seccional adscrito al grupo Gaula de la Fiscalía General de la Nación Seccional Tolima fue judicializado el intendente de la Policía Nacional, Álvaro Antonio Arredondo Castro; lo mismo que Jairo Elver Urrego Osorio, pensionado del Magisterio.

Estas dos personas estarían implicadas en la extorsión a la alcaldesa de Falan – Tolima, y su secretario de gobierno, hecho que fue denunciado en junio pasado.

Ambos, en conjunto con un patrullero de la Policía Nacional, detenido en flagrancia en junio pasado, supuestamente estarían exigiendo el pago de 200 millones de pesos a la mandataria y su secretario, so pretexto de no denunciar presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, y además de no atentar contra las vida de los dos extorsionados.

Durante las audiencias de rigor, realizadas de manera virtual ante un juzgado con funciones de control de garantías de Ibagué, los implicados negaron su responsabilidad en los delitos de extorsión agravada en concurso homogéneo sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad en grado de tentativa, los cuales les imputó la Fiscalía.

Los implicados fueron afectados con medida de aseguramiento privativa de la libertad; el uniformado en cárcel; el pensionado en su domicilio, debido a quebrantos de salud.

Se investiga la presunta participación de otras personas en este hecho.

Estos resultados hacen parte de la política institucional del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, ‘En la calle y en los territorios’ en el marco de la lucha contra la corrupción, la extorsión y los delitos que afectan la seguridad ciudadana.