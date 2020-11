Las tecnologías digitales: 4ª Mega tendencia del siglo XXI

Por: Luis Eduardo Forero Medina

Desde mediados del siglo XX empezó a llegar la tecnología al mundo en una forma exclusiva para determinadas personas y organizaciones que usaban computadoras del tamaño de un cuarto, y aunque se ha expandido considerablemente en cuanto a accesibilidad, volumen, precio y facilidad de uso, ese derecho sigue sin tenerlo millones de personas que continúan sin conectarse a la era digital o Cuarta Revolución Industrial, concebida hacia la digitalización y “fundamentalmente diferente a las otras tres”.

Como en todo progreso al que llega la humanidad, “la tecnología digital puede ser tan beneficiosa para el desarrollo como perniciosa para los derechos humanos y al revés”, según las Naciones Unidas; porque los llamados “dividendos digitales” ( crecimiento, empleo y servicios) han quedado en la parte trasera de la “Industria 4.0”,tèrmimo acuñado por primera vez en la Feria de Hannover en 2011, para más del 60% de la población mundial, agrupada despectivamente en una “nueva subclase social”, que comparten con otras personas un teléfono móvil o una computadora y todavía dependen de las cabinas telefónicas, en vía de extinción en el mundo. En este grupo se hallan ancianos, grupos indígenas, miembros de minorías étnicas o lingüísticas, mujeres, personas en condición de discapacidad y residentes de zonas pobres o alejadas de las capitales. En la otra orilla, “las tecnologías digitales han favorecido a las personas adineradas, cualificadas e influyentes del mundo”. (Informe sobre el desarrollo mundial 2016: Dividendos digitales) Igualmente por conducto de la tecnología se crea odio, desinformación, asalto a la privacidad, amplifica las cajas de resonancia y hasta “compromete la seguridad y alimenta la desigualdad”. Unos y otros, al utilizar las TIC, se nos controla los datos personales, movimientos, compras, conversaciones, comportamientos y ubicación. Bien utilizadas, “Las tecnologías pueden ayudar a que nuestro mundo sea más justo, más pacífico y más equitativo”.

Los beneficios de la tecnología digital han llegado al punto de cambiar las reglas de juego a todo nivel; en educación, llegando a sitios lejanos y lo que se pretende hacer en esta área es poner “más énfasis en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas; enseñando aptitudes interpersonales y resiliencia; y asegurando que la gente pueda volver a capacitarse y adquirir nuevas habilidades a lo largo de su vida”; en servicios públicos, la tecnología los convirtió en más accesibles; en inclusión financiera, hace una década más de medio centenar de países se han comprometido a ponerla en práctica y más de 30 de ellos han puesto en marcha o están preparando una estrategia nacional para cerrar las brechas digitales que hoy conducen a que a alrededor de 2500 millones de personas no utilicen servicios financieros formales y el 75% de los pobres no tenga cuenta bancaria, según el Banco Mundial. En salud, la tecnología salva vidas; el año pasado por primera vez La Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó recomendaciones para los países sobre 10 maneras de mejorar la salud de la población y los servicios básicos mediante las tecnologías digitales (en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores). A semejanza de otras situaciones, el coronavirus ha puesto de relieve “más urgente que nunca la cooperación digital y la gobernanza de la tecnología”. Al respecto, se estima de parte de los especialistas en el tema que para que se haga realidad la inclusión digital, ahora considerada como un bien público, necesita de posibles «ángeles» proveedores de apoyo o inversores, y de una palabra clave de acuerdo a las Naciones Unidas: asociaciones (ciudadanos, empresas, instituciones académicas, las organizaciones comunitarias y ONG). En este sentido, es prioritaria la formación suficiente a los trabajadores para que se adentren en “esta nueva forma de trabajar y se familiaricen con la tecnología”. Los trabajadores “necesitarán adquirir habilidades diferentes o completamente nuevas”. (Shamim et al., 2016). Todo el engranaje para transitar de la tercera revolución industrial a la cuarta fue encargado a El Panel de Alto Nivel sobre la Cooperación Digital, creado el año antepasado fue por el Secretario General de las Naciones Unidas.

Para la OIT (Organización Internacional del Trabajo), cuatro grandes líneas de acción son necesarias para un mejor futuro del trabajo que aproveche las revoluciones tecnológicas: 1) Revolución en la educación; 2) Políticas de desarrollo productivo para dinamizar la demanda de empleo; 3) Una infraestructura digital y 4) Rediseño de las instituciones y regulaciones de los mercados de trabajo. Lo inadmisible en esta emprendida hacia la “Industria 4.0”, es que se està levantando un “Muro de Berlín digital” que provoca una “gran fractura” entre las potencias mundiales, debido a que cada una camina “con su propia estrategia de Internet y de inteligencia artificial, cada una con su moneda dominante, su comercio y su reglamentación financiera propios y sus estrategias geopolíticas y militares contradictorias”.

Una Industria 4.0 visibilizada al futuro prevé que “el sector industrial construirá redes globales para conectar sus máquinas, sus fábricas, sus depósitos de almacenamiento como sistemas ciber físicos, los cuales se conectarán y controlarán entre sí inteligentemente compartiendo información que les permita tomar decisiones. Esos sistemas ciber físicos tomarán la forma de fábricas inteligentes, máquinas inteligentes, depósitos de almacenamiento inteligentes y cadenas de valor inteligentes” (Gilchrist, 2016) (Aspectos básicos de la Industria 4.0, Mintic)

