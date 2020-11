Sudamericana: El Tolima recibe a Unión La Calera para definir su pase a octavos de final

Deportes Tolima recibe este martes en la noche a Unión La Calera de Chile en partido de vuelta por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, tras el empate 0-0 en el juego de ida.

La principal novedad del conjunto de Ibagué, sería el regreso de Jaminton Campaz, figura de la temporada en curso y autor de seis tantos en todas las competencias.

“En el grupo estamos muy ilusionados. Creemos que es hora de que Tolima pelee un título internacional”, señaló el jugador nariñense en declaraciones recopiladas por El Espectador.

El estratega del Tolima, Hernán Torres, destacó las virtudes del rival y definió las claves para seguir adelante en el campeonato.

“Es un equipo que juega a uno o dos toques, que no carretea tanto, que no transporta tanto. Son prácticos y conocen de memoria su funcionalidad, hace varias temporadas que está el mismo grupo, así que no será fácil y tenemos que entrar a resolver las situaciones que tengamos en ataque, en el momento en el que se presenten. Ustedes saben lo que significa, para Deportes Tolima, pasar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana”, aseguró el técnico.

El ‘pijao’ vive un presente dulce en la liga colombiana, donde es líder sólido con 34 puntos y tiene el boleto asegurado a la fiesta de las finales, y quiere trasladar su buen momento al ámbito internacional.