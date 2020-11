Recomendaciones para el regreso seguro a clase en colegios de Bogotá

La Secretaría de Educación Distrital recordó que reapertura de instituciones educativas en Bogotá es gradual, progresiva y, sobre todo, segura.

Los colegios cerraron por la pandemia y la alegría de las aulas se apagó por más de seis meses. Gracias al trabajo que viene realizando desde mayo la Secretaría de Educación de Bogotá para analizar experiencias internacionales y escuchar todas las voces de los miembros de la comunidad educativa, la vida en los salones de clases está regresando de manera gradual, progresiva y segura.

Con los protocolos de reapertura, que siguen todos los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación, Bogotá busca que los estudiantes regresen al colegio y se encuentren con sus amigos, compañeros y profesores, contribuyendo así con la promoción de los derechos de las niñas, niños y jóvenes a partir de una educación socioemocional y ciudadana.

La participación en este proceso parte de la base de que el cuidado es una actitud de respeto hacia la comunidad educativa, por ello, para hacer parte de la reapertura se deben tener en cuenta tres aspectos fundamentales:

• Propender por nuestro autocuidado: sin excepción se debe mantener el distanciamiento físico, lavarse frecuentemente las manos, usar apropiadamente el tapabocas y estar atento a los cambios de temperatura y a síntomas de gripa.

Si algún familiar cercano o conocido tiene esos síntomas o pudo estar expuesto al virus hay que reportar inmediatamente a las autoridades.

• Cuidar de los otros: cuando alguien no use de manera adecuada el tapabocas, no tome el distanciamiento físico o no se cubra al toser y estornudar hay que llamarle la atención. Es responsabilidad de todos evitar los contagios.

• Cuidar los que es de todos: teniendo en cuenta que el virus puede permanecer por varias horas en los objetos o implementos, es fundamental estar atento a la limpieza y desinfección de pupitres, puertas, salones, etc. El rol de vigilancia y acompañamiento es importante.

Paso a paso para prevenir contagios

En todo el proceso los maestros, directivos y, principalmente las familias, juegan un rol protagónico para que se garantice el correcto desarrollo de la ruta de acción, un mecanismo que propone seis pasos que permitirán disfrutar del espacio escolar sin temor de contagio:

1. Organización de los implementos particulares de los estudiantes

Una vez se reciba la confirmación de asistencia al colegio, es importante preparar de manera responsable el regreso a clase. Para ello hay que desinfectar con alcohol todos los útiles escolares como cuadernos, libros o lápices. Adicionalmente, se recomienda que los estudiantes asistan con ropa con mangas largas que evite la exposición de su cuerpo y que se limpien los zapatos con alcohol o gel desinfectante.

2. Organización de los estudiantes

El aseo personal es importante. Por ello, luego de bañarse con abundante agua y jabón, la recomendación es que los estudiantes se tomen la temperatura y revisen si hay algún síntoma relacionado con el coronavirus. En caso de tenerlo, la niña, niño o joven no deberá desplazarse hacia el colegio.

Para quienes no manifiesten ningún síntoma, antes de salir de la casa deben ubicar el tapabocas cubriendo la nariz y la boca y evitar tener contacto con otras personas en la calle.

3. Ingreso de los estudiantes a las Instituciones Educativas Distritales

• Al llegar al colegio, se debe respetar la fila de ingreso, manteniendo la distancia de al menos 1 metro con quien esté delante y atrás.

• El estudiante deberá lavarse las manos una vez ingrese a la institución.

• El tapabocas siempre debe estar puesto cubriendo boca y nariz.

• Es importante evitar dejar las maletas en el suelo o en lugares con mayor riesgo de adquirir bacterias o virus.

El lavado de manos con agua y jabón es importante para evitar contagios. Imagen. Secretaría de Educación.

4. En salón de clases y en el recreo

Esta reapertura invitará a todos los miembros de la comunidad educativa a implementar nuevos hábitos de encuentro y relación, por lo que los estudiantes tendrán que aprender a estar cerca estando lejos. A toda costa se debe evitar el contacto físico. El objetivo es que entre todos lleguen a consensos para desarrollar actividades lúdicas que no requieran de ningún tipo de contacto.

5. Salida de los estudiantes de las Instituciones Educativas Distritales

Luego de pasar varias horas en el colegio, es importante que el estudiante antes de regresar a casa:

• Recuerde llevar todos los útiles escolares en el mismo bolso o maleta.

• Lavarse las manos con abundante agua y jabón.

• El tapabocas debe estar puesto de manera correcta cubriendo nariz y boca.

• Respetar el distanciamiento físico en la calle, tanto con los amigos como con desconocidos.

6. Ingreso del estudiante a la casa

Para proteger la vida de todos los integrantes de la familia es fundamental empezar a adquirir nuevos hábitos antes de entrar a la casa:

• Retirarse los zapatos en la puerta y desinfectar la suela con alcohol o una mezcla de jabón y agua.

• Nuevamente hay que lavarse las manos por más de 20 segundos, incluyendo las muñecas de cada mano. Incluso es recomendable bañarse todo el cuerpo.

• Limpiar y desinfectar los elementos que se traen del colegio, en especial la maleta o el bolso.

• Cambiarse de ropa y lavarla.

• Si el tapabocas es de tela hay que lavarlo y luego ponerlo en agua hirviendo por un minuto.