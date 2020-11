Senado inició análisis de proyecto que prohibe matrimonio infantil en Colombia

La Comisión Primera del Senado de la República realizó una audiencia pública sobre el Proyecto de Ley 118 de 2020 que busca eliminar del código civil la posibilidad de contraer matrimonio con persona menor de 18 años y crea la política pública encaminada a sensibilizar y divulgar los efectos, causas y consecuencias de contraer matrimonio o uniones maritales de hecho con menores de edad.

La audiencia contó con la participación del ICBF, Gobierno Nacional, UNICEF y Organizaciones Internacionales, la sociedad civil y voceros de sectores privados.

El senador Gustavo Petro de Colombia Humana resaltó que «si se establece una prohibición legal, en la realidad, seguirían ocurriendo estos casos de unión formal e informal entre menores de edad», es decir, que a pesar de tener una norma que regule la actividad, la ciudadanía continuará denunciando casos donde menores de edad accedan a unirse formal o informalmente bajo la supervisión de sus padres.

El senador Eduardo Pacheco del Partido Colombia Justa Libre sostuvo que el proyecto resalta la no efectividad del Estado en cuanto aCollage matri infantil la falta de educación de este tema. «Si no existe dentro del texto, regular las uniones tempranas, igualmente no va a disminuir la unión temprana. Este proyecto va a incidir en la disminución en las uniones de hecho», puntualizó.

A su turno, el presidente de la comisión, senador Santiago Valencia del Centro Democrático, aseguró que “tenemos insumos para desarrollar este debate, teniendo en cuenta las iniciativas de los delegados de Gobierno y organizaciones y esperamos que se logre con éxito la promulgación del proyecto de ley».

Gobierno apoya la iniciativa

Carolina Salgado, Consejera Presidencial para la Niñez, aseguró que la infancia y la adolescencia es materia de importancia en la agenda del Gobierno Nacional, “Buscamos el fortalecimiento de capacitaciones en este tema, tanto en comunidades de capitales, como en las zonas rurales, para que se eviten estas vulneraciones. Queremos impulsar la prevención y eliminación del matrimonio infantil, las uniones tempranas y el embarazo adolescente en Colombia” precisó.

Asimismo, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, manifestó que el matrimonio infantil aumenta los casos de abuso sexual, de embarazos no deseados y genera retraso en el país. “Los efectos del matrimonio infantil y de unión temprana perpetúan los efectos de la pobreza extrema, hay un aumento de la deserción escolar y las bajas tasas de educación media y superior, lo cual rezaga al país entero en materia de desarrollo humano, que se mide bajo los ejes del ingreso, el rezago escolar y la mortalidad”, indicó.

También, declaró que la entidad introdujo esta propuesta dentro del Plan Nacional de Desarrollo, así como su compromiso para trabajar con las familias para que sean referentes de los niños, niñas y adolescentes del país.

Por su parte, el Ministerio de Salud consideró que el proyecto es un avance para el trámite de esta normativa, por lo que requiere que haya consenso social para la intervención de esta problemática. Mientras que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación reiteraron un llamado al Presidente de la República Iván Duque para que proceda a cumplir con la eliminación de esta práctica que perjudica los derechos de los niños en el país.