Duque pone en duda la atribución del asesinato de Álvaro Gómez a las Farc

El Presidente Iván Duque afirmó hoy que “el crimen de Álvaro Gómez Hurtado no puede quedar en la impunidad y no va a quedar en la impunidad”.

El Mandatario, quien este miércoles intervino en una jornada académica en la Universidad Sergio Arboleda con ocasión de los 25 años del homicidio del periodista y líder político, dijo que la declaratoria de lesa humanidad “ha mantenido viva la investigación”.

“Sabemos que muchos esperaban que el barniz del tiempo construyera impunidad”, acotó.

El Jefe de Estado subrayó que la investigación “tiene que llegar a la verdad real, no a la verdad elaborada con propósitos que hoy son bastante dudosos”.

Sostuvo que esa declaratoria de lesa humanidad “obliga a todas las instituciones a que se confronten en todas las instancias necesarias los testimonios de quienes ahora de manera tardía pretenden hacer interpretaciones, conjeturas y afirmaciones”.

Responsabilidades indeterminadas

Nuevamente criticó el que ahora “aparezcan grupos a adjudicarse semejante magnicidio, pero con responsabilidades indeterminadas (..) pareciera como una especie de opereta para tratar de construir un petimetre procesal al servicio de quién sabe quién”.

Sostuvo que tal responsabilidad deben asumirla “ante los tribunales con la gravedad del juramento y que al mismo tiempo se sigan adelantando las investigaciones en la Fiscalía General de la Nación” y no mediante cartas ni declaraciones.

Reiteró que hay miembros de “ese secretariado (de las Farc) que no están en el proceso transicional y que siguen estando en la competencia de la Fiscalía”.

Y agregó que aquellos que desde “el lado transicional se arrogan el haber sido participantes o conocedores” también pueden ser confrontados por el ente acusador.

Advirtió que quien se inculpa debe demostrar su responsabilidad, o estaría incurriendo en un delito grave que acarrearía la pérdida de todos los beneficios.

Aseveró que frente al crimen de Gómez Hurtado, la Fiscalía debe agotar todos las hipótesis relacionadas con el narcotráfico, la criminalidad y la intervención de “otros actores”.

“Los colombianos no podemos quedarnos en verdades con principios de rumor y que, además, no tienen un sustento hasta hora demostrado” afirmó.

Manifestó el Presidente que a quienes “se jactan de haber ordenado y cometido crímenes (..) qué importante también decirles que duele que la reparación de las víctimas -quienes supuestamente estaban en el centro de la transicionalidad- no se ha hecho efectiva”.

Recalcó que “no han aportado los bienes, no han dicho la verdad sobre el narcotráfico y que ahora tratan de cambiar sutilmente el lenguaje para no hablar de reclutamiento de menores, sino de presencia de menores” en los campamentos, con la finalidad de enseñarles actividades lúdicas.

“La transicionalidad necesita sanciones y sobre todo que las sanciones no terminen revictimizando a las víctimas, porque no hay un principio eficaz que, eventualmente, demuestre que la más importante de las sanciones frente a un crimen de lesa humanidad sea la no participación política”, puntualizó el Presidente.