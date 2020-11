“Importar gas es una mala decisión”: Senador Name Cardozo

En debate de control político sobre la situación actual de la industria, reservas y política regulatoria del gas natural y GLP en Colombia, realizado en sesión no presencial de la Comisión Quinta del Senado de la República, el Senador José David Name Cardozo expresó su desacuerdo sobre la propuesta del Gobierno de construir una nueva planta Regasificadora en el Pacífico para promover la importación de este hidrocarburo.

“El plan de abastecimiento de gas natural aprobado por el Ministerio de Minas no tiene en cuenta: ni los recientes hallazgos, ni el estudio contratado por la propia UPME en 2018 que costó casi mil millones de pesos, ni las necesidades expresadas por los inversionistas sobre requerimientos de infraestructura, solo por mencionar algunos ejemplos. No entendemos cómo se toma una decisión tan importante para el país, como es la importación de gas, sin tener en cuenta estos factores” dijo el Senador Name en su intervención.

Adicionalmente manifestó que: “Los usuarios residenciales no deberían, bajo ningún motivo, pagar la planta de regasificación de Buenaventura, dado que estos nunca la van a necesitar por efecto, ya que conforme al decreto 2345 de 2015, estos usuarios tienen prioridad de abastecimiento de gas natural local, con lo cual sin que se realice ninguna incorporación adicional esta demanda tendría gas hasta el año 2030”.

Sobre la propuesta de construcción de esta planta en el pacífico, el Senador por el Partido de la U, aseguró que fue concebida para atender la demanda del sur del país, bajo la falsa premisa de que habrá un desabastecimiento. Señalando que: “Esto afecta tanto las finanzas públicas como las privadas, debido a que se promueve la deserción de la inversión en nuevos proyectos y se desestimulan las inversiones en explotación de gas, ocasionando una disminución en las regalías de las entidades territoriales y del Sistema General, así como también, en las utilidades de Ecopetrol que reduciría su participación en el sector”.

“Carece de todo sentido que en medio de una reactivación económica, se promueva la importación de gas. Depender de un tercer país para mantener nuestro abastecimiento no es la vía correcta, lo que menos necesitamos los colombianos en estos momentos es que nos suban las tarifas, ya pagamos una planta con la que no nos hemos beneficiado y que cuando necesitamos no funcionó. No estamos en contra de buscar que se garantice la confiabilidad en el suministro de gas, lo que pedimos es que estas propuestas se discutan ante el país, en foros nacionales para que entre todos tomemos decisiones correctas, que se garantice el abastecimiento, pero no a cualquier precio y beneficiando a particulares” expresó el Senador Name.

Para concluir su intervención, el Senador José David Name mencionó varias sugerencias a tener en cuenta por parte del Gobierno Nacional en este tema:

Coordinar y planear la política de abastecimiento y suministro de gas en Colombia.

Redefinir el Plan de Suministro y Transporte de Gas Natural incorporando infraestructura que promueva la continuidad en la inversión de los nuevos hallazgos, antes que importar.

Optimizar toda la infraestructura disponible de acuerdo con la oferta de gas prevista y las nuevas realidades de la demanda de gas, en procura de un servicio eficiente y confiable.

Formular nuevas estrategias y soluciones de fondo para fortalecer la oferta interna del GLP, garantizando el abastecimiento total de la demanda en las diferentes regiones.

El debate al que fueron citados el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo; el Presidente (e) de Ecopetrol, Alberto Consuegra; el Director Ejecutivo Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, Jorge Alberto Valencia Marín; la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García; el Superintendente de Industria y Comercio (e), Juan Pablo Herrera Saavedra; el Presidente Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, José Armando Zamora Reyes Director; y el Director de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, Luis Julián Zuluaga López.