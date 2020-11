Aprobado en primer debate Presupuesto de Regalías por $17,3 billones

–Las Comisiones Tercera y Cuarta de Senado y Cámara de Representantes, en sesión semipresencial, aprobaron en primer debate el proyecto de ley «por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022», por un valor de $17,3 billones. De esta manera, pasa a segundo debate en ambas corporaciones.

Este fue el monto por el que fue presentada la iniciativa de parte de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, en nombre del Gobierno Nacional, ante el Congreso de la República, la semana anterior. De acuerdo con el Ejecutivo, los recursos de regalías, junto con el Presupuesto General de la Nación (PGN), impulsarán la ejecución de proyectos estratégicos para retomar la senda de crecimiento económico por la que transitaba el país antes de la llegada del covid19.

Sobre el proyecto se presentaron dos ponencias, de las cuales fue aprobada la mayoritaria radicada por un grupo de representantes y de los senadores Myriam Paredes y Efraín Cepeda (Partido Collage aprob regalías Conservador), Nicolás Araujo (Centro Democrático), Edgar Contreras (Cambio Radical), Germán Hoyos (Partido de la U) y Mauricio Gómez (Partido Liberal).

Las metas del Presupuesto General de Regalías, mencionadas por el senador Efraín Cepeda son «destinar mayores recursos para los productores sin reducir los ingresos para los no productores, elevar la inversión a los municipios con necesidades no satisfechas para avanzar en el cierre de desigualdades, racionalizar los gastos de funcionamiento y ubicar el medio ambiente como pilar de desarrollo».

Agregó que en el próximo bienio se asignará un presupuesto de $4.42 billones para la Paz, y las regalías del sector Minas pasan de 18% al 20%. Las entidades territoriales podrán destinar de la asignación para inversión regionales recursos para financiar proyectos de infraestructura física o tecnológica en instituciones públicas de educación superior que operen en su territorio.

Los artículos, sin proposiciones, que fueron aprobados en bloque fueron: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12,13,14,15,16,17,19, 20, 21 y 22. Seguido, se aprobó el segundo bloque de artículos con proposiciones sin aval del Gobierno Nacional: el 4 (con 3 proposiciones que se dejaron como constancia para segundo debate), el 11 (con 3 proposiciones como constancias) y el 18 (con 4 proposiciones como constancia). También, fue aprobado por unanimidad el artículo 23.

La senadora Miryam Paredes, del Partido Conservador, manifestó su preocupación sobre el recorte de funcionamiento del 5% al 3%. “Será muy importante el acompañamiento de la Contraloría a los Gobernadores para que se eviten los proyectos denominados elefantes blancos».

«Reconozco el trabajo del Departamento de Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda, pero los municipios con categoría 6 no alcanzan a verse beneficiados», dijo el congresista del Centro Democrático, Carlos Meisel. Por el mismo partido, la senadora María del Rosario Guerra expresó que «Planeación Nacional tiene que hacer un gran trabajo para que los proyectos inconclusos se terminen, en tema de desarrollo rural se requiere conocimiento y es muy importante la inversión para estos sectores».

El senador de Alianza Verde, Juan Luis Castro, dijo que «el impacto social en el sector agropecuario es pésimo, es necesidad del país cambiar el enfoque de la economía, no podemos seguir negando el cambio del paradigma, reiteramos que este proyecto de regalías no reconoce la mayor crisis del país».

La legisladora de la Lista de la Decencia, Aida Avella, opinó que «las esmeraldas están en manos transaccionales, quisiera saber cuánto recibe Boyacá por ser el departamento productor, también me pregunto por qué las regalías no pasan a la Costa Caribe para generar trabajo, no veo qué inversión hay para el mar. Solicito la creación de empleo en estas zonas».

A su turno, el senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, resaltó que este proyecto duplica las regalías en los departamentos productores del 10% al 20%, en los municipios productores del 10% al 25% y ratifica el fondo de inversión regional con el 34%.

La Lista de la Decencia, presentó una ponencia Alternativa sobre el proyecto de regalías que fue negada por los congresistas de las comisiones económicas. Inicialmente, fue socializada por el representante, David Racero, quien afirmó que «es necesario orquestar un mandato que le diga a los gobiernos como manejar los gastos durante los próximos 10 años».

Por problemas de conectividad el senador Wilson Arias, del Polo Democrático, tomó la palabra por el senador Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia, para continuar con la ponencia con la que propuso la creación de propuestas en beneficio del cambio climático a través de modelos alternativos con energías limpias y que las empresas petroleras y de extracción mineral reinviertan para dotar de futuros recursos a la economía nacional.