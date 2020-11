Taxistas anuncian paro nacional para el próximo 30 de noviembre

Este jueves varias agremiaciones de taxistas del país anunciaron que adelantarán un paro nacional durante el 30 de noviembre y primero de diciembre, para protestar nuevamente en contra de la falta de la regulación para las plataformas digitales de transporte que funcionan en Colombia.

El presidente de Asoproctax, Hugo Ospina, aseguró que el número de vehículos particulares que están prestando el servicio a través de distintas plataformas ha aumentado significativamente y que nadie los está controlando.

En entrevista con la revista Semana, el líder de los taxistas indicó que no entiende por qué la legislación permite imponer sanciones a quienes cobran tarifas de transporte en vehículo privado, esto no se cumple.

“La ley colombiana es muy clara y dice cuando un vehículo particular o una moto preste un servicio no autorizado, a este se le deberá cancelar la matrícula porque no adquirió los permisos de homologación ante el Ministerio de transporte pero, a su vez, este artículo dice que el que preste el servicio y fije tarifas de manera deliberada se le deberá imponer la máxima sanción en transporte que corresponde a 700 salarios mínimos mensuales. Al día de hoy no ha pasado nada”, destacó el vocero de los taxistas.

Hugo Ospina hizo un llamado a todas las asociaciones de taxistas del país para que la fecha de manifestaciones sea unificada, pues algunas ciudades han pensado hacer paro el 9 de diciembre; lo ideal, aseguró Ospina es que todos los líderes del gremio convoquen un cese de actividades en la misma fecha para, explicó, hacer un llamado el actual gobierno frente a lo que considera incumplimientos de la regulación de las plataformas digitales de transporte en Colombia.

En otra entrevista para el Noticiero CM&, Ospina afirmó que “el objetivo es reunir a todos los taxistas del país en la capital, para decirle: Señor presidente, señores congresistas aquí están los taxis, manéjenlos ustedes porque esto ya se volvió inviable. Ya no hay pasajeros en la calle, hoy la miseria se repartió para los de Uber, para los de Indriver”.

Anunció que no seguirán con el proceso de chatarrización de cerca de 17 mil taxis viejos mientras no cambien sus condiciones.

El vocero de los taxistas señaló que los conductores de diferentes ciudades se unirán a la movilización en la capital desde el mismo vehículo, por lo tanto, no habrán aglomeraciones. “Lo que si van a haber miles y miles de taxis en la capital de la República”, aseguró Ospina.