Elecciones en EE. UU.: Sigue la incertidumbre por resultados; cadenas de Tv cortaron discurso de Trump en el que insistía sobre un supuesto fraude

–En medio de la incertidumbre por el lento conteo de votos, algunas de las principales emisoras de televisión de Estados Unidos, como ABC, CBS y NBC, cortaron simultáneamente un discurso del presidente Donald Trump, en el cual el mandatario insistía en denunciar un supuesto fraude.

El último discurso poselectoral del mandatario de los Estados Unidos fue cortado por considerar que propiciaba la desinformación.

«Si se cuentan los votos legales, yo gano fácilmente», dijo el candidato republicano. «Si se cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos las elecciones», precisó a pesar de que el conteo de las papeletas aún está en marcha, incluido en varios estados clave como Pensilvania, Nevada y Arizona.

De momento, ni Trump ni su rival demócrata Joe Biden tienen los 270 votos electorales suficientes para ganar las elecciones, en donde muchos estadounidenses, incluidos los militares en activo, votaron por correo, informa The Verge.

Trump señaló que el proceso de recuento de votos «fue muy injusto» y volvió a criticar la votación por correo, calificándola de «sistema corrupto». Se sabe que los demócratas eran mucho más propensos que los republicanos a enviar las papeletas por correo en lugar de votar presencialmente el día de las elecciones.

«Realmente esto ha destruido nuestro sistema. Quieren saber cuántos votos necesitan y luego parece que son capaces de encontrarlos. Esperan y esperan y luego los encuentran y eso se ve la noche de las elecciones», afirmó Trump.

El primero en cortar el discurso del presidente fue MSNBC: poco después de que Trump comenzara a hablar, intervino el presentador Brian Williams.

«Aquí estamos nuevamente en la posición inusual no solo de interrumpir al presidente de EE.UU., sino también de corregir al presidente de EE.UU. No hay votos ilegales que sepamos, no ha habido ninguna victoria de Trump que sepamos», puntualizó el periodista.

La cadena ABC también interrumpió el discurso y el presentador David Muir le pidió al reportero Jon Karl que lo ayudara a «discernir de qué estaba hablando» el mandatario, agregando que había «mucho por verificar». Karl contestó que, «simplemente, no se ha presentado ninguna evidencia en ninguno de esos estados de que haya votos ilegales. Él está hablando de algo, haciendo una acusación sin absolutamente ninguna evidencia».

Asimismo, los presentadores de la cadena CBS al cortar la transmisión explicaron que el presidente había pedido a sus seguidores que votaran en persona y eso haría que, siendo estos votos los primeros en ser contados, el candidato republicano pareciera estar por delante en un primer momento. Sin embargo, las boletas por correo —utilizadas en su mayoría por votantes demócratas— hacían previsible que las cifras cambiaran, por lo que «no hubo ningún milagro allí».

«Estamos interrumpiendo esto porque lo que el presidente de EE.UU. está diciendo en gran parte es absolutamente falso», aseveró, por su parte, el presentador de CNBC Shepard Smith. Su homólogo de NBC News, Lester Holt, señaló que Trump había realizado «una serie de declaraciones falsas, incluida la idea de que ha habido votaciones fraudulentas». «No ha habido evidencia de eso», resumió.

La CNN no interrumpió las declaraciones, pero luego su reportero Daniel Dale tuiteó: «El discurso de Trump esta noche fue el más deshonesto de toda su presidencia».

Mientras, el reportero de MSNBC Hayes Brown indicó que incluso Twitter terminó la transmisión del discurso de Trump en su aplicación, eliminando la opción ‘ver en vivo’. Asimismo, la red social marcó en los últimos días ocho tuits del presidente como «potencialmente engañosos», mientras que Facebook y TikTok bloquearon etiquetas que acompañaban publicaciones que señalaban que los demócratas «robaron» las elecciones.

En la misma noche electoral, el presidente Trump anunció que, «en su opinión», ya había ganado los comicios.

«No hemos visto nada que constituya un fraude o un abuso del sistema», decía el corresponsal de la Casa Blanca para Fox News, John Roberts, en directo desde la misma sala de prensa en la que segundos antes habló el presidente.

En el plato de informativos, en Nueva York, los presentadores repetían una y otra vez. «No hemos visto ninguna prueba».

Mientras tanto, según los mismos medios de información estadounidenses, el candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, le dio la vuelta a los resultados provisionales en el estado de Georgia y se puso al frente de su rival, el presidente Donald Trump, que venía encabezando el conteo.

Los últimos resultados anunciados en medios locales hacia las 4.30 horas (9.30 GMT) dan a Biden una ventaja sobre Trump de tan sólo 917 votos, una diferencia mínima, pero significativa porque ha ido progresivamente cerrando el margen que le llevaba el gobernante.

Hace solo unas horas, la ventaja de Trump era de 1.267 votos. (Con información de RT y DW).