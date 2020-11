‘Aquí no hay carreta, aquí se construye ambientalismo’: Duque

Durante el lanzamiento del parque solar Pétalo de Córdoba, ubicado en el municipio de Planeta Rica, el Presidente Iván Duque se refirió a los avances del país en transición energética y dijo que “aquí no hay carreta, aquí no hay discursos que están tirados al aire hablando de ambientalismo; aquí se construye ambientalismo”, de la mano con los ministerios de Minas y Ambiente.

El Mandatario recordó que Colombia es un país que tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo, aunque altamente concentrada en generación hídrica en agosto del 2018.

“Nosotros encontramos con que la generación de energías renovables no convencionales era el 0,1 – 0,2 por ciento de nuestra matriz energética en agosto del 2018. La vamos a dejar con más del 10 por ciento en el año 2022 y con una hoja de ruta para que sea el 20 por ciento en el año 2030, de la mano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, sostuvo.

En este sentido, consideró que hoy Colombia es visto como el país de América Latina que está acelerando la transición energética, y eso también permite pensar en grande y decir que Colombia va a ser un país neutral en carbono para el año 2050.

“Esa es la apuesta que nosotros estamos haciendo, y por eso estos proyectos a mí me emocionan, porque son proyectos que generan empleo, mano de obra local”, dijo al referirse a la granja solar que entró en funcionamiento en Planeta Rica.

Así mismo, se refirió a la hoja de ruta del Gobierno al año 2022, ‘Compromiso por Colombia’, del cual hacen parte los programas de transición hacia energías renovables no convencionales.

“Aquí no queremos politiquería, aquí no queremos divisiones, aquí no queremos odio; queremos un país unido por el progreso y ahí tienen una demostración”, puntualizó el Presidente Duque.

