Urbanización: 3ª mega tendencia del siglo XXI

Por: Luis Eduardo Forero Medina

Abordar los desafíos de la urbanización es diferente de un siglo a otro; en 1900 cuando habían aproximadamente 1750 millones de personas, solo un 10% de la población mundial vivía en ciudades; en las urbes de la segunda década del siglo XXI reside ya más de la mitad de la población mundial, 4200 millones de habitantes, número que alcanzaría para antes de mediados de este siglo a 6000 millones de seres, que lentamente llegan atraídos por una mejor calidad de vida y en otro intento de hacer realidad los sueños que encarna una ciudad.

En la mayoría de Constituciones Políticas de los países està consagrado el derecho a una vivienda adecuada en un entorno digno; empero contrariamente a ese postulado millones de hombres, mujeres y niños apenas sobreviven diariamente en este llamado milenio urbano, caracterizado por un urbanismo salvaje y “déficits urbanos” en transporte, servicios públicos, empleo, ocio, el ruido, los desechos, inseguridad y autor el urbanismo, de dos tercios del consumo mundial de energía y de más del 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el denominado estallido demográfico urbano, las ciudades han sido rodeadas de un tiempo para acá de numerosos cordones de viviendas informales o zonas marginales levantadas de latas y cartón o sobrantes de obras (guetos, favelas, bidonvilles, chabolas, tugurios, invasiones), lugares donde en el mundo en 2007 habitaban mil millones de personas (Worldwatch), muchas veces al borde de un rio, en montañas o sitios vulnerables a desastres naturales. De esa cifra más de cien millones de personas viven en ese tipo de viviendas en América Latina. Ese año 2007 fue el primero de la historia en que hubo más personas viviendo en las ciudades que en el campo (UN- hábitat: El estado de las ciudades 2006-2007). Con el transcurso de las décadas diversas ciudades tienen la misma estructura física y patrones del uso del suelo que cuando fueron fundadas. “No tiene sentido, por ejemplo, que un temblor de tierra provoque en Centroamérica o en Turquía miles de muertes, mientras que otro de la misma intensidad en Japón ni siquiera vierta el té de las tazas” (OEI). El problema urbanístico se agrava en la medida que unos 500 millones de personas viven en zonas costeras, susceptibles de marejadas ciclónicas y aumento del nivel del mar, y de otro lado por el incremento inusitado de las personas desplazadas en el mundo, más de 65 millones, que lo primero que buscan al salir de su lugar de origen es una vivienda. Hasta protestas sociales se presentan por la mala planeación de una ciudad o poblado.

Contrariamente a ese concepción de pueblos y ciudades mal planificadas, de “un mundo que se urbaniza a marchas forzadas”, ha surgido un “nuevo urbanismo” para la formación de ecoaldeas, ecociudad o ciudad ecológica con techos verdes, jardines verticales (Green Walls), convirtiéndolas en la figura de “Capital verde” (Green Capital), “Car Free Cities” (ciudades sin automóviles), “Smart cities” (ciudades inteligentes), el implanta miento de un peaje urbano, de diodos emisores de luz (LED) en vez de las actuales costosas señales luminosas de tráfico, la instalación de ecoparques y ecopuntos donde se recolecten bombillas fluorescentes, pilas, sustancias tóxicas, aceite de cocina, etc. Es la descripción no de una Ciudad Utópica, sino de Una ciudad flexible, Una ciudad verde, Una ciudad segura y saludable, Una ciudad planificada, Una ciudad productiva; en resumen, “Ciudades en transición hacia la Sostenibilidad”. Las ciudades hay que cuidarlas porque de ellas sale más del 80 % del producto interno bruto (PIB) mundial.

Ese modelo de Ciudad en mayúscula se consigue en la medida que haya una mejor gobernabilidad urbana, que por ejemplo genere energía local a partir del sol, viento o geotérmica para su consumo interno y comercialización. Antes que el calendario indique la mitad de este siglo, el sector de la construcción que aguarda una amplia renovación, construirá casas, oficinas, centros comerciales, fábricas y parques industriales y tecnológicos que funcionen como plantas energéticas, además de hábitats. Cali y Valledupar, en Colombia están entre las ciudades creativas impulsadas por la UNESCO. “En un día cualquiera, y especialmente en tiempos de crisis, lo que una ciudad debe hacer es funcionar bien para las personas que la habitan”, señaló el Banco Mundial.

De acuerdo a esa organización multinacional, una prueba máxima que desde este año afrontan las ciudades es la pandemia COVID 19 que genera una triple crisis sanitaria, social y económica, y “está poniendo en evidencia hasta qué punto se han planificado y gestionado correctamente las ciudades y el impacto que ello tiene en la forma en que cada ciudad es capaz de funcionar —o no—, especialmente en tiempos de crisis.”

Frente a ese paisaje urbanístico propio de nuestros tiempos, al interior de la ONU se determinó que “se necesita una nueva y audaz estrategia para abordar los desafíos de la urbanización del siglo XXI”, que se extiende a la reforma de ONU-Hábitat, El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, un organismo que “tiene limitaciones y recursos inadecuados para lidiar con la escala del cambio urbano global”. La percepción es que mucho del trabajo sobre urbanismo está fragmentado y no está produciendo resultados suficientes.

@luforero4