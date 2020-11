Este es Joe Biden, el presidente 46th de Estados Unidos

El candidato del partido demócrata, Joe Biden, superó el umbral de los 270 votos electorales logrando así su victoria sobre el actual presidente y republicano Donald Trump, lo que lo convierte en el nuevo huésped de la Casa Blanca. Según la última actualización del conteo de votos, Biden ya cuenta con 273, lo que le permitirá gobernar Estados Unidos durante 4 años junto a su formula vicepresidencial, Kamala Harris.

Los estados logrados por Biben son Washington, Oregón, California, Nuevo México, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Nueva York, New Hampshire, Vermont, Delaware, Massachusetts, Connecticut, Colorado, Virginia, Rhode Island, Nueva Jersey, Maryland, Hawái, Míchigan y Maine, y en el Distrito de Columbia.

Trump triunfó en Montana, Idaho, Utah, Wyoming, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Iowa, Misuri, Arkansas, Lusiana, Misisipi, Alabama, Tennessee, Kentucky, Indiana, Ohio, Virgina del Oeste, Carolina del Sur y Florida.

Aunque aún faltan Todavía los estados de Arizona (11 votos al colegio electoral), Nevada (6 ), Carolina del Norte (15) y Georgia (16), los números y su lógica indican que sin importar estos resultados Joe Biden logró la presidencia del país norteamericano.

Biden ha logrado además dos hechos históricos, primero el haber ganado el record de voto popular, con más de 73 millones de sufragios en todo el país superando al expresidente Barack Obama. Además, la senadora Kamala Harris se convirtió en la primera mujer elegida como vicepresidenta de ese país.

Joe Biden

Joseph Robinette Biden Jr. (Scranton, Pensilvania, 20 de noviembre de 1942), más conocido como Joe Biden, es un político estadounidense que ejerció como el 47° vicepresidente de los Estados Unidos de 2009 a 2017. Fue senador de los Estados Unidos por Delaware entre 1973 y 2009. Miembro del Partido Demócrata, Biden es el candidato de su partido a la presidencia de los Estados Unidos para las elecciones presidenciales de 2020, postulando contra el presidente en ejercicio, Donald Trump. Biden buscó sin éxito la nominación presidencial demócrata en 1988 y en 2008.

Biden fue criado en Scranton, Pensilvania y en el condado de New Castle, Delaware. Realizó sus estudios de grado en la Universidad de Delaware antes de ingresar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Siracusa (Syracuse University College of Law), donde obtuvo el título de Juris Doctor. Se convirtió en abogado en 1969 y fue elegido al consejo del condado de New Castle en 1970. Fue elegido al Senado de los Estados Unidos por Delaware en 1972, llegando a ser el sexto senador más joven en la historia norteamericana. Biden fue miembro principal y posteriormente presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Se opuso a la Guerra del Golfo en 1991, pero apoyó la expansión de la alianza de la OTAN en Europa del Este y su intervención en las Guerras Yugoslavas de la década de 1990. Respaldó la resolución que autorizaba la guerra de Irak en 2002, pero se opuso al aumento de tropas estadounidenses en 2007. También se desempeñó como presidente de la Comisión de Justicia del Senado de 1987 a 1995, ocupándose de temas relacionados con la política de drogas, la prevención del delito y las libertades civiles. Biden lideró los esfuerzos para aprobar la Ley sobre Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley y la Ley de Violencia contra las Mujeres, y supervisó las polémicas nominaciones a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Robert Bork y Clarence Thomas.

Biden fue reelegido seis veces al Senado de los Estados Unidos y fue el cuarto senador de más antigüedad cuando renunció luego de ganar la vicepresidencia junto a Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2008. Obama y Biden fueron reelegidos en 2012. Como vicepresidente, Biden supervisó el gasto en infraestructura en 2009 para contrarrestar la Gran Recesión. Sus negociaciones con los legisladores republicanos ayudaron a la administración de Obama a aprobar distintas leyes, incluida la Ley de Alivio Impositivo de 2010, que resolvió un estancamiento fiscal; la Ley de Control Presupuestario de 2011, que resolvió una crisis de techo de deuda; y la Ley de Alivio al Contribuyente Estadounidense de 2012, que abordó un inminente abismo fiscal. En política exterior, Biden lideró los esfuerzos para aprobar el nuevo tratado START entre Estados Unidos y Rusia; respaldó la intervención militar en Libia, y ayudó a formular la política estadounidense hacia Irak mediante la retirada de tropas en 2011. Después de la masacre en la escuela primaria de Sandy Hook, Biden dirigió el Grupo de Trabajo sobre Violencia con Armas, creado para abordar las causas de la violencia con armas en los Estados Unidos.

En octubre de 2015, Biden anunció que no disputaría la presidencia en las elecciones de 2016. En enero de 2017, Obama otorgó a Biden la Medalla Presidencial de la Libertad con distinción. Biden anunció su candidatura a la presidencia de 2020 el 25 de abril de 2019, y en junio de 2020 alcanzó el umbral de 1,991 delegados, necesario para asegurar la nominación del Partido Demócrata. El 11 de agosto de 2020, Biden anunció a la senadora estadounidense Kamala Harris como su compañera de fórmula en las elecciones presidenciales de 2020.

El 7 de noviembre de 2020, después de 4 días de tensión en todo el país, resultó ganador de las elecciones presidenciales, convirtiéndose en la persona de mayor edad en servir como presidente a los 78 años el día de su toma de posesión, es decir el 20 de enero de 2021, y el primer candidato en derrotar a un presidente titular en 28 años desde que el demócrata Bill Clinton derrotó al republicano George H. W. Bush en las elecciones presidenciales de 1992. Además, su compañera de fórmula Harris se convirtió en la primera mujer en ser electa para el cargo de vicepresidenta.