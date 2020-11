CORREGIR HIJOS Y UNA HIJA AGREDE A SU MADRE

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (317)

NO HAY DERECHO PARA LESIONAR A LOS HIJOS

El tema es ¿Los padres tienen derecho a castigar a sus hijos?

El Art. 262 del Código Civil, dispone: Los padres o la persona encargada del cuidado personal de los hijos, tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente.

Al desglosarlo tenemos:

1) vigilar su conducta,

2) corregirlos y

3) sancionarlos moderadamente.

No incluye la facultad o derecho de castigar y menos de lesionar. El Código penal sanciona el castigo que no sea pedagógico, que sea violento y grave, como infracción policiva y como delito. Pena de prisión hasta de 8 años.

Escuchen y recuerden apreciados padres y madres, porque es para ambos y aun para los hermanos que se creen mayores y con autoridad.

Pena de prisión hasta de 8 años. Es un montón de tiempo, fuera del dolor moral, el pago de abogados, la pérdida del empleo, el abandono de la familia, el escarnio público.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal dictó sentencia el 14 de octubre de 2020 y en términos generales enseña:

Todo acto de violencia contra los hijos Y LAS HIJAS, Y RECORDEMOS QUE ESTAMOS EN NOVIEMBRE mes de CERO VIOLENCIA contra las mujeres, es delito de lesiones personales o de violencia intrafamiliar, según las circunstancias. Es importante recordarlo.

Esta sentencia se dictó en un caso relacionado con un papá que quiso obligar a su hija de 11 años a que cumpliera con el tiempo de visitas o compartir.

Tengamos en cuenta que las visitas no se logran a la fuerza o con decir yo soy su papá o su mamá y deben venir conmigo.

La corte olvido decir que, Las visitas se logran con amor, con buen trato, con decencia y la forma de corregir a los hijos es con el buen ejemplo. Solo buen ejemplo.

CERO VIOLENCIA FÍSICA y de todas las demás formas, EN EL HOGAR y con la pareja, expareja y con los hijos.

REPUDIABLE VIOLENCIA DE UNA HIJA CONTRA SU MADRE

Tomen nota de la siguiente realidad y vayan al archivo de sus fotografías imaginarias. Una señora de 60 años, queda viuda. Ha trabajado toda su vida y su marido fue empleado. Murió pensionado. Ella debe iniciar la liquidación de su sociedad conyugal y sus hijos, son dos, deben ayudarla para liquidar la herencia. La primera sorpresa para la señora es que una abogada le informa que su marido dejó una hija que a la muerte del marido tenía 5 años y que la niña reclama la mitad de la pensión que dejó el difunto y que además reclama su herencia.

La señora viuda hace cuentas y duda de la supuesta paternidad, entre otras razones el señor por la supuesta concepción de la niña tenía cáncer de próstata, porque la madre de la niña oculta su identidad y el lugar de su residencia, todo orientada por la abogada.

A la anterior se suma que la hija de la viuda decide ponerse al lado de la hija extramatrimonial y le exige a la madre que haga el inventario detallado de los bienes, de la sociedad conyugal y le pide cuentas de la administración de 3 pequeñas propiedades y le pide que pague arriendo por la casa donde vive la mamá.

Este cuadro es doloroso, aun cuando no el más doloroso de todos. Lo que duele es que la señora haya trabajado toda su vida, que tenga que repartir parte de sus bienes con una supuesta hija que es extraña a su familia y que su hija, de quien esperaba el mayor apoyo, ahora se comporte como una enemiga.

En las relaciones de familia no existe la lógica, pero es triste que una hija sea la mayor enemiga de su madre quien todavía no ha logrado superar el dolor de haber perdido a su marido, así no haya sido el más leal durante su vida en matrimonio.

CULTIVEMOS LA PAZ EN LA FAMILIA

Cultivemos el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener vida digna y sana convivencia.

En Colombia debemos minimizar la muerte y las lesiones en todas sus formas.

SI TIENE DUDAS SOBRE SUS DEBERES Y DERECHOS EN LA FAMILIA, consulte. Es mejor prevenir que enfrentar reclamos o pleitos que las circunstancias actuales duran una eternidad.

Bogotá, del 9 al 15 de noviembre de 2020

