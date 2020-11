Adriana Lucía presentó su nuevo sencillo «El Rio»

Tras la salida de su álbum ‘Qué No Me Falte La Voz’, Adriana Lucía presenta «El Rio», una canción que muestra su propia convicción y el acto de fe por la vida.

«Éste es un tema muy profundo, es una canción que me remueve desde adentro… en la frase «quiero ser el río que regresa a su caudal», resume un poco lo que soy y lo que creo… me encanta viajar y regresar… no solo a lugares sino a las personas, a lo que te gusta, por ejemplo… Eso es «El Río», también tiene que ver el lugar del que vengo, ese río que me vio crecer», afirma AL sobre la letra y su sentir.

El agua es protagonista en la canción y el video. Pero lo más impactante es la actuación de Santiago Alarcón y Chichila Navia quienes logran conmover y transmitir a profundidad los recuerdos que se lleva ‘El Río’ y los deseos de volver a sentir en carne viva, amor. Se grabó en el embalse del Neusa, al noroccidente de la Sabana de Bogotá, Colombia. El director fue Hugo Rubiano y la producción por MadLove: Nicolás Herreño Leal y Naty Agudelo Campillo.

?»Yo nací en la parte más baja del río, le llaman el bajo Sinú, por eso cuando llueve, o el río se desborda, tu puedes ver como el agua se mueve con fuerza; se desliza como tratando de escurrirse por todos lados, como buscando la salida y la gente suele decir -esa agua corre con fuerza porque ahí hay un arroyo, es que antes ahí quedaba un río- entonces yo siento que el agua se pone contenta porque regresa a su lugar de origen. A veces yo pienso que soy como un río, como un río que quiere volver a su caudal»; concluyó la artista.