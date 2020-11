Susana Muhamad advierte que el “Día sin carne» no será obligatorios en Bogotá

La concejal Susana Muhamad, quien lidera la iniciativa de un día sin consumir carne en la capital del país, explicó que la jornada busca promover opciones nutricionales a este tipo de proteína.

El ‘Día de carne’ en Bogotá, hace parte de las 40 estrategias que integran 10 mandatos aprobados en segundo debate por el Concejo de Bogotá, donde se declara el estado de emergencia climática en la ciudad con el fin de establecer objetivos concretos que apuesten por mitigar y adaptarse a este fenómeno ambiental.

Esta parte del proyecto, que solo está a la espera de la firma de la alcaldesa Claudia López, llamó la atención de la ciudadanía ‘Día sin carne’, iniciativa que se interpretó como una medida de cumplimiento obligatorio.

Ante la incertidumbre, la concejal Susana Muhamad, aclaró que en el ‘Día sin Carne’ no será obligatorio dejar de comerla, sino que se tratará de una jornada pedagógica y de promoción de otros alimentos ricos en proteínas.

“Hubo una falla de comunicación de parte nuestra al haberlo llamado así porque se puede confundir con el día sin carro, que es obligatorio. El día sin carne va a ser una jornada donde se promueva la alternativa de qué significa que en algunos días de la semana no se consuma carne, para mejorar nuestro impacto ambiental, pero no es obligatorio”, explicó la Muhamad en una entrevista con Blu Radio.

Según la cabildante, no es que la población de capital se vuelva vegana, “ni que se descarte el consumo de proteína animal”. Para ella, el problema no es lo que la gente come, sino la manera en que se produce: en el caso de la ganadería, su contribución con los gases de efecto invernadero.

Por su parte, José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegan, manifestó en Twitter que el ‘Día sin carne’ no se trata sino de “estupideces” de los gobiernos “progresistas” y “alternativos”.