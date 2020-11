Trump anuncia un «gran progreso» sobre su denuncia de fraude electoral

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este martes en su cuenta de Twitter un «gran progreso» tras denunciar un supuesto «fraude electoral» en las presidenciales de la semana pasada. Además afirmó que la semana que viene empezarán a conocerse resultados, sin ofrecer más detalles.

«Estamos haciendo un gran progreso. Los resultados comenzarán a llegar la semana que viene. ¡Hagamos América grande de nuevo!», escribió el presidente Trump. «¡Vamos a ganar!», proclamó.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020