Duque niega intervención en proceso electoral de EE.UU y afirma que espera profundizar relaciones con presidente Biden

–El presidente Iván Duque Márquez negó este miércoles que el gobierno colombiano haya intervenido en la campaña electoral de los Estados Unidos y, adicionalmente, tras destacar que ha tenido una relación amable con el presidente electo Joe Biden y el interés que siempre ha mostrado por Colombia, indicó que espera profundizar la relación histórica entre los dos países.

«A mi a veces me sorprende cuando veo ataques de participación electoral. Yo he tenido siempre una pauta y es que cuando uno está en el ejercicio de estas funciones, uno no puede tomar en procesos electorales ni aquí, ni allá; ni aquí ni afuera de Colombia, porque la responsabilidad está marcada por responder de manera transparente a todos los ciudadanos», declaró el presidente Duque en la apertura de la Conferencia 2020 Pro Bogotá Región en diálogo con el exministro Juan Carlos Pinzón.

El mandatario colombiano también se declaró extrañado por el hecho de que «en las ultimas semanas, no se por qué, hemos visto tanta tendencia, tanta confrontación», frente a Estados Unidos.

Al efecto, afirmó: «Colombia ha sido un aliado histórico de los Estados Unidos. Colombia y Estados Unidos ha tenido una relación de Estado a Estado que ha sido estratégica y que además en los últimos 20 años ha tenido un elemento muy importante y es que es una relación bipartidista y bicameral; bipartidista porque ha sido muy bien valorada por republicanos, por demócratas; y bicameral, porque ha sido valorada por el senado y por la cámara».

Rememoró que en la administración de Bill Clinton comenzó el Plan Colombia con el presidente Andrés Pastrana y que luego vino la transición al presidente George W Bush, en el gobierno del presidente Alvaro Uribe, cuando, destacó, se profundizo el Plan Colombia y se dio un salto con el Tratado de lIbre Comercio.

«Vino el gobierno del presidente Obama; también se mantuvieron las relaciones comerciales, sino que se abrieron otros frentes de cooperación. Después vino la administración del presidente Trump, con la cual no solo seguimos afianzando la relacion comecial aumentando la inversión extranjera de manera directa de los Estados Unidos en Colombia, sino también hemos venido trabajando los temas de seguridad a profundidad, la campaña multinacional Orion, la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico», precisó.

Además dijo que con el gobierno de Trump se enfrentaron también situaciones difíciles en la frontera con Venezuela, por la crisis migratoria, producto de la dictadura, «y hemos tenido ese trabajo no solo con él, con su administración y con sus funcionarios, sino también con el congreso, con demócratas y republicanos, que han estado visitando a Colombia».

Advirtió que ha conocido al presidente electo Joe Biden en distintas circunstancias. «Tengo además una relación amable y yo he visto de parte de él un gran interés por Colombia siempre», subrayó.

Destacó que Biden «fue un arquitecto en el Senado del Plan Colombia; él ha acompañado a nuestro país en grandes decisiones y recuerdo cuando hice mi primera visita como jefe de Estado a los Estados Unidos a comienzos del año pasado hablé con él en dos ocasiones, siempre muy interesado en Colombia».

«Entonces –puntualizó Duque–, nosotros vamos a mantener esa relación estratégica, bipartidista, bicameral y siempre buscando profundizarla en beneficio de los dos países».

Y concluyó: «Empezamos un ejercicio que es Colombia Crece. Queremos que Colombia crece también se mantenga como una política de Estado, porque es aprovechar el comercio, la inversión y esa cooperación en seguridad de manera estructural».