Federico Gutiérrez confirmó que dio positivo para coronavirus

El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó este miércoles que tras hacerse la prueba de detección de coronavirus resultó positivo.

A través de su cuenta en Twitter, el exmandatario antioqueño confirmó el resultado positivo y anunció que presenta algunos síntomas de coronavirus.

El político de 45 años de edad señaló que se encuentra aislado en su casa, en compañía de su y se mostró optimista sobre la situación.

Gutiérrez expresó que todos tienen vulnerabilidad e indicó que continuará con sus labores de docencia a distancia con la ayuda de Dios y del personal médico.

Me hice la prueba de COVID-19 y salió positiva.

Me encuentro aislado y con algunos síntomas. Mi familia está bien.

Continúo dictando mis clases online y demás actividades.

Con la ayuda de Dios y del personal médico estaremos muy bien. ??

No olvidemos que somos vulnerables.

— Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 11, 2020