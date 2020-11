INÉS llega con una caja de herramientas para impulsar la autonomía económica de las mujeres rurales

INÉS llegó al campo colombiano con una caja de herramientas con toda la oferta institucional, pública y privada, dirigida al desarrollo económico de las mujeres de sectores rurales.

Durante el evento de lanzamiento de la campaña, #MásMujeresMásOportunidades, desde Montería, la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez indicó que a través de la Iniciativa Nacional de Equidad, Emprendimiento y Seguridad de las Mujeres Rurales – INÉS – se impulsará el agro colombiano a través del apoyo técnico y financiero de los proyectos productivos liderados por mujeres, y garantizar así su empoderamiento económico.

“Queremos decirles hoy a las mujeres cordobesas: las queremos empoderadas, queremos a las mujeres jóvenes educándose, capacitándose, para participar mucho más de los roles de liderazgo, de liderazgo económico y político”, señaló la alta funcionaria.

De esta forma, INÉS articula siete herramientas encaminadas a seguir cerrando las brechas de género en el campo colombiano con titulación; estructuración de proyectos productivos; extensionismo agropecuario; comercialización; financiación; capacitación mujer rural y asociatividad, con las que se espera impactar inicialmente a mujeres pertenecientes a los sectores de la ganadería, café, panela y cacao.

Así, INÉS llega a fortalecer los procesos productivos y de empoderamiento de las mujeres rurales. Actualmente la iniciativa está llegando a seis departamentos del país, ofreciendo la ruta institucional de atención y prevención de violencias bajo el concepto de Justicia a la Puerta.

La Vicepresidente fue enfática en afirmar que “si las mujeres del campo no pueden venir a buscar a la justicia, la justicia tiene que tocar a su puerta. Necesitamos que las comisarías de familia, las fiscalías, vayan a las mujeres rurales y las acompañen, para que ellas sepan que la justicia es para ellas, para protegerlas y garantizar que se acabe en este país, la violencia y la discriminación en contra de la mujer”.

En este sentido, cuestionó las injusticias que se han cometido históricamente contra las mujeres, en Colombia. “Lejos de garantizar la equidad, hemos visto un país misógino, machista, violento, feminicida, en muchos casos y en muchos rincones de Colombia”, cuestionó.

INÉS ha venido recorriendo el país para prevenir y atender las diferentes formas de violencia contra la mujer rural. “Con INÉS, ya estamos llegando a la puerta de los hogares de las mujeres rurales del país con un mensaje fundamental: ningún tipo de violencia es admisible. Llevamos a los hogares toda la oferta institucional para la prevención y atención de violencias. Ahora, y comprometidos con generar oportunidades económicas para mujeres rurales, INÉS llega con una caja de herramientas focalizada en apoyar y promover los emprendimientos de las mujeres del campo”, explicó la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo.

La Vicepresidente recalcó que la equidad no da espera. “Estamos en un momento de transformaciones, acá los discursos políticamente correctos, ya no tienen lugar. El discurso tenemos que acompañarlo de acciones, de políticas públicas, de compromiso empresarial, de responsabilidad de todas las instituciones por transformar las condiciones de las mujeres. Cuando hablamos de instituciones, no solamente estamos hablando de instituciones públicas, también de entidades privadas”.

Para finalizar, se refirió a la aprobación de las listas paritarias, en primer debate al Código Electoral, por parte de las Comisiones de Senado y Cámara. “Tenemos que lograr que las mujeres sean las más preparadas, las más competentes, las más conocedoras de las necesidades de la sociedad, las más dispuestas a ejercer ese liderazgo social, para ocupar todos los roles en la política de Colombia”, dijo.

Además de INÉS, la Vicepresidencia de la República, tiene en marcha la iniciativa GEMA -Generación de Empleo y Emprendimiento: Mujeres Activas, enfocada en el empoderamiento de las mujeres de zonas urbanas. A ellas se suma RITA -Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción-, enfocada en la lucha anticorrupción. Esos tres programas, con nombre de mujer, buscan aportar en la construcción de un país más incluyente y equitativo.