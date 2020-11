Pautips se convierte en tendencia por tender la cama en un hotel

La influencer Paula Galindo, más conocida como Pautips, amaneció siendo tendencia número uno en Twitter este jueves debido al video más reciente que publicó en su canal de YouTube, se trata de un video titulado “Un día conmigo en Miami”, en el que, casi al final de los 11 minutos, la ‘youtuber’ se queja porque en el hotel donde se está hospedando no arreglaron su cuarto.

Aunque el video fue publicado el 7 de noviembre, y ya supera las 200 mil reproducciones, los comentarios más recientes fueron realizados en horas de la mañana de este jueves, debido a la polémica que desató en Twitter el clip que sacaron de su video.

“Llego a la habitación y está así, intacta”, dijo la influenciadora mostrando la cama destendida. Aseguró que, inmediatamente, llamó al servicio y le respondieron que, debido al coronavirus, no están limpiando las habitaciones.

“A mi nunca me dijeron eso antes de pagar”, aseguró la influenciadora, que colocó un efecto de música de suspenso en ese momento del video.

Ojalá la magnitud de mis problemas fueran como los de Pautips que está desesperada porque no le organizaron su cuarto del hotel. pic.twitter.com/AXlonrHjgx — Camilo (@jcamiloorozco) November 12, 2020

“Yo sé que no es un tema de vida o muerte, solamente que da rabia que no te informen el servicio completo antes de elegir, porque yo pude haber elegido no quedarme acá”, comentó algo indignada Galindo, justo después de decir que había dicho lo mismo en sus historias de Instagram, pero las borró inmediatamente porque “siempre malinterpretan lo que digo”.

La influenciadora dijo que le parecía muy raro que no limpien y que le daba rabia porque ahora “estoy mamada, son las diez de la noche y me tengo que poner a tender la cama y arreglar el baño”, sin embargo les dijo a sus seguidores que no prestaran atención a sus palabras porque se trataba de un “capricho”.

Galindo había asegurado que algo que le parecía muy “chévere” del hotel era que tenía un parque acuático con toboganes donde, aseguró, pasaría casi todo el día con sus amigos, aunque la lluvia en la ciudad de Miami arruinó sus planes.