Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema para investigar a los magistrados que se ‘atornillaron’ en la Judicatura

Los magistrados Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón fueron señalados por la Corte Suprema de Justicia de mantener sus cargos a pesar de que su periodo constitucional venció en 2016. A los ‘magistrados eternos’ los investigará el fiscal 7 delegado ante el Tribunal y adscrito al CTI, Daniel Ricardo Hernández Martínez.

La Fiscalía aceptó las copias que compulsó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que investigara a los polémicos magistrados que hacen parte de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que “observa la gran complejidad del asunto y estima necesario rodear de las mayores garantías el proceso que se adelante en la Fiscalía General, para que se hagan efectivos los principios de transparencia, celeridad y eficacia, objetividad, equidad, imparcialidad en la administración de justicia y se tomen las decisiones que en derecho correspondan”.

Por eso designó al fiscal Daniel Ricardo Hernández para que estudie lo enviado por la Corte Suprema y tome una decisión sobre el proceso de los ya conocidos ’magistrados eternos’.

Los magistrados Maria Emma Garzón y Alonso Sanabria son objeto de polémica, al llevar 12 años en su cargo, cuando su periodo constitucional era de ocho, siguen tomando decisiones y cobrando $38 millones al mes.

Sanabria y Garzón, que hacen parte de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, fueron señalados esta semana, por la Corte Suprema de Justicia, de mantener sus cargos a pesar de que su periodo constitucional venció en 2016, el Alto Tribunal reclamó que los togados siguen ‘atornillados’ a sus cargos y tomando decisiones para tumbar fallos emitidos previamente por el tribunal.

Estos se han mantenido gracias a que en 2015 el Congreso pidió disolver la Sala Disciplinaria y convertirla en la Comisión Nacional de Disciplinaria Judicial, pero el entonces presidente Juan Manuel Santos presentó su terna de candidatos y el proceso con el que abrió la convocatoria fue demandando ante el Consejo de Estado, por lo que este anuló la decisión y sentenció que era necesario expedir una ley estatutaria para realizar la convocatoria que nunca se dio, por lo que tanto Sanabria como Garzón se han basado en esto para seguir en sus cargos.

Frente a esto, la Corte ordenó que este año debía quedar constituida la Comisión y cuestionó la exigencia de la ley estatutaria que, para ellos, “favoreció que los periodos de algunos magistrados se extendieran más allá del término previsto constitucionalmente”, afirmando que toda ampliación del periodo de un magistrado era inconstitucional. Por esto, la tutela presentada por Sanabria y Garzón no tendría fundamento ya que, para la Corte, ellos son exmagistrados.

Su decisión de quedarse en el cargo no ha sido deliberada, pues en 2016, cuando sus periodos estaban a punto de vencer, la entonces secretaria jurídica de Presidencia, Cristina Pardo, dijo que debían permanecer en sus labores hasta que tuvieran reemplazos. Mauricio Lizcano, quien era presidente del Congreso, también apoyó esa decisión después de que estos magistrados preguntaran a Presidencia cómo proceder. Se esperaba que los relevos llegarían pronto, pero no pasó.

Los magistrados nunca se fueron, como sí lo hizo una de sus compañeras, María Lourdes Hernández, quien dejó el cargo apenas se cumplió su tiempo. Ahora las quejas van hacia la responsabilidad que tienen Sanabria y Garzón por recibir un salario de casi 38 millones de pesos, además de su esquema de seguridad y los magistrados auxiliares de cada uno y de las decisiones que se han tomado en su cargo, como designaciones de puestos dentro del tribunal mientras fueron presidentes después de su periodo constitucional de ocho años.

En este momento el proceso está en la Sala Disciplinaria de la Corte quien deberá pronunciarse frente al claro desacato constitucional.

María Emma Garzón dijo que la decisión del Alto Tribunal fue “un poco ligera” porque no tuvo en cuenta, según ella, un acto legislativo de la Corte Constitucional que dijo que los actuales magistrados deberían permanecer en el cargo hasta que se posesionen los nuevos miembros, como una medida transitoria para no dejar abandonada la función. Agregó que el 21 de septiembre presentaron su renuncia al Congreso quien es su ‘jefe directo’.

“La Corte Suprema no es juez superior ni constitucional a nosotros, esa decisión quien debe revisarla es la Corte Constitucional, quien sobre el tema se había pronunciado en similares términos. Tal vez los magistrados de la Sala Penal no leyeron todo esto ni sabían que el Congreso no nos ha dado respuesta”, dijo Garzón.