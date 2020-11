Alcalde de Soacha dice que jóvenes del CAI San Mateo “murieron por inhalación de humo, no quemados”

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, se pronunció este jueves sobre la muerte de nueve jóvenes en un incendio al interior del CAI de San Mateo, y aseguró que las víctimas “murieron por inhalación de humo, no quemados”.

“Pedimos a las autoridades celeridad para esclarecer los hechos y para condenar a quién haya lugar”, dijo en entrevista con Blu Radio.

Además, el mandatario llamó populista al concejal Diego Cancino por difundir, según él, su denuncia con falta de pruebas sobre los hechos

No murieron por el incendio, sino por la inhalación de humo. Lo que yo veo acá es un ejercicio de populismo. Es un populista de esos que ya la ciudad conoce. Hay que recomendarle al concejal que deje que las autoridades investiguen y ser muy prudentes para no alterar el orden público. No hay información de que los cuerpos hayan tenido quemaduras ocasionadas por gasolina, los reclusos que salieron con vida fueron falleciendo. Solo uno murió en la celda.

Saldarriaga resaltó que las autoridades actuaron como debían frente a la situación, contrario a lo que dijo Cancino quien aseguró que los uniformados “dejaron morir a los jóvenes” por falta de atención.

No sé si la Policía tiene la capacidad para apagar incendios. Tengo entendido que intentaron abrir el candado y no pudieron. La Policía actuó con prontitud e inmediatez, pero había muchísimo humo.

Además, el mandatario reconoció que desde su gobierno se ha hecho seguimiento a las familias de las víctimas para ayudarlas a nivel psicosocial, desde la Secretaría de Gobierno.

Lamentamos y repudiamos categóricamente los hechos sucedidos en el CAI de San Mateo dos meses atrás. Estamos dando acompañamiento a todas las familias de las víctimas de ese suceso tan lamentable en nuestra ciudad. Pedimos a las autoridades celeridad para esclarecer los hechos y para condenar a quién haya lugar dependiendo lo que las investigaciones demuestran, que se dé claridad y transparencia y prontitud.

Subrayó que este tipo de tragedias se pueden evitar si los los detenidos y condenados son trasladados a centros penitenciarios para que las estaciones cumplan su función.

El Ministerio de Justicia y el INPEC no han recibido a las personas condenadas y al momento hay un grave hacinamiento en todos los CAI y estaciones de la Policía. Mientras los presos no tengan lugares dignos para cumplir sus penas seguirán dándose este tipo de situaciones.

El pasado 10 de noviembre, Diego Cancino, concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde, denunció lo que llamó una masacre en la estación de Policía de San Mateo, en el municipio de Soacha, el pasado 4 de septiembre. Según el cabildante, producto de un incendio en el recinto, “intensificado”, al parecer, por un policía, murieron nueve jóvenes.

La denuncia pública la realizó a través de su cuenta en Twitter, donde publicó dos videos con imágenes de los hechos, en los que explica lo sucedido cinco días antes de las protestas en Bogotá, a raíz del presunto homicidio del abogado Javier Ordóñez, en las que murieron diez jóvenes, y que Indepaz documenta como una masacre perpetrada por miembros de la Policía.

Conforme con Cancino, el 4 de septiembre, a eso de las 11 a.m., alrededor de 20 familias fueron a visitar a la misma cantidad de jóvenes que permanecían en la estación de Policía. No obstante, las autoridades les impidieron ver a los detenidos, a quienes, “días previos los estaban torturando, maltratando, no les daban de comer”, según el concejal.

Pero lo más grave, dice Cancino, fue que entre la 1:30 y las 2 p.m. de ese día se generó un incendio porque uno de los jóvenes prendió fuego a una cobija. Las llamas, según el cabildante, se intensificaron por medio de un artefacto que, al parecer, “fue impulsado por un policía”.