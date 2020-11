Avanzan acciones para recuperar el espacio público en alrededores de Corabastos

Con el fin de organizar las condiciones de movilidad y el adecuado uso del espacio público sobre las vías aledañas a la central mayorista de alimentos en Bogotá, Corabastos, la Secretaría Distrital de Movilidad, la Alcaldía Local de Kennedy, representantes de Corabastos, funcionarios del Instituto para la Economía Social (IPES) y la Policía, unen esfuerzos para desarrollar una estrategia que contribuya a la movilidad de la zona.

A través de una mesa de trabajo interinstitucional, se buscan atender las problemáticas de carga, estacionamiento indebido, ocupación del espacio público, descargue de productos, entre otras, y por esta razón se acordaron fechas y horarios en los que se ejecutarán las actividades necesarias y las horas de ingreso por tipo de producto.

Se establecieron entre los comerciantes y autoridades del Distrito unas franjas de horarios según el tipo de alimentos y/o mercancía, con el fin de organizar mejor la distribución de productos, logrando evitar vehículos estacionados a las afueras de la central mayorista.

Durante las Jornadas Pedagógicas, se indicó a los conductores de los vehículos de carga cuáles son los horarios de ingreso a Corabastos y a su vez se sensibilizaron a más de 100 conductores en la zona y se recibieron también sus inquietudes de acuerdo a las dinámicas de cada transportador.

Con esta estrategia de recepción de mercancías se pretende organizar adecuadamente los vehículos de carga dentro de la central logrando escalonar la comercialización de productos, además de aportar con la movilidad de la ciudad, dado que estos vehículos no circulan en el horario de máxima demanda de la ciudad, que según datos de la encuesta de movilidad de 2019 se presenta entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m.

En la fase dos del proyecto se pretende realizar operativos integrales de carácter interinstitucional, con el fin de realizar el control a los vehículos de carga y el espacio público, para conservar la adecuada movilidad en el sector.

También se acordó que a partir del próximo martes 17 de noviembre empezará la imposición de comparendos sancionatorios a conductores de vehículos de carga que invaden el espacio público en las inmediaciones de Corabastos, con el fin de mejorar la movilidad en el sector.