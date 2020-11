China dona 3.000 paneles solares para beneficiar comunidades afro e indígenas del Chocó

Más de 2.500 hogares de 66 comunidades indígenas y 429 hogares afrodescendientes de los municipios de Bajo Baudó y Litoral del San Juan en el Chocó, serán los beneficiados de la donación de 3.000 paneles solares que destinó el Gobierno de la República Popular de China para personas en condición de pobreza, tras las gestiones de cooperación internacional de Prosperidad Social.

La entrega se produjo tras la reunión intergubernamental entre el Presidente, Iván Duque, y el Presidente de China, Xi Jinping, el año anterior, cuando se formalizó el convenio, con el cual el país asiático dona las soluciones de iluminación fotovoltaica por un valor de 4.500.000 yenes, equivalentes a 2.538.916.087 pesos, para el fortalecimiento de los procesos de superación de pobreza en zonas rurales del país.

Durante el evento oficial de entrega, la Directora General de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, dijo que “alianzas como las que realizamos para la ejecución de esta donación, son un claro ejemplo de que a través de la cooperación internacional sumamos esfuerzos, realizamos transferencia de conocimiento, pero, sobre todo, podemos contar con alternativas que generen más y mejores oportunidades para la población con mayores carencias en Colombia”.

Lan Hu, Embajador de China en Colombia, expresó que “en 2020 se cumplen 40 años de relaciones diplomáticas con el país y la entrega de los 3.000 paneles solares es una de las muestras de las acciones de cooperación entre los dos países”.

Por su parte, el Viceministro de Minas y Energía, Miguel Lotero informó que la donación de estos paneles solares permitirá que los hogares beneficiados de las comunidades indígenas y afrodescendientes del Chocó tengan acceso a una energía que es amigable con el medio ambiente, confiable y a precios más eficientes.

En Bajo Baudó se beneficiarán 1.351 hogares indígenas pertenecientes a 39 comunidades de la asociación Asorewa y 215 familias afrodescendientes, mientras que en Litoral de San Juan se beneficiarán 1.220 familias indígenas de 27 comunidades de la asociación Woundeko y 214 hogares afrodescendientes, quienes van a contar –por primera vez– con una solución de iluminación en sus casas.

La donación se realizó en desarrollo del proyecto ‘Technical Cooperation to Strengthen the Process of overcoming poverty and reducing gaps in rural areas in Colombia’, a través de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, APC.

“Estos paneles servirán para que las comunidades puedan acceder a un sistema de energía fuera de la red, casero, sostenible y no contaminante. Con el sistema fotovoltaico podrán contar con iluminación por 7 u 8 horas para 6 bombillos led de luz, junto con la posibilidad de cargar un teléfono celular. Esto ayudará al acceso a iluminación en las noches lo que mejora la calidad de vida de los hogares, pero adicionalmente a mejorar las condiciones de comunicación con la cabecera municipal, en casos de emergencia”, finalizó Correa Borrero.

(Con información de Prosperidad Social)