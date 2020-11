El periodista Luis Carlos Vélez dio positivo para coronavirus

El periodista y director de La FM, Luis Carlos Vélez, confirmó en la mañana de este jueves que tras realizarse la prueba diagnóstica del COVID-19, salió positivo.

“Nota personal: salí positivo en prueba de coronavirus. Estoy bien, mi familia está bien. Dios nos cuida. Cuídense y siempre estén ante todo para identificar los primeros síntomas”, señaló Vélez a través de su cuenta en Twitter.

Vélez subió un video en el que aparece con tapabocas, gorra y gafas y ahondó en detalles sobre su reciente diagnóstico.

“Buenos días, acabo de recibir los resultados, como lo tenía previsto: fui positivo a coronavirus. No me siento tan mal, tuve peores días, he tenido una mejora importante, mi familia y yo estamos bien”, afirma el director de La FM.

En su video, el periodista exhorta a sus seguidores a que tomen las medidas preventivas y estén atentos a la sintomatología que se presenta temprano.

“Simplemente quiero mandar este mensaje para que todos sepan que es importante hacerse las pruebas, es importante hacerse el seguimiento a la respiración. Es importante estar cuidándose, es mucho mas sencillo de notar si uno lo recoge en una etapa primaria. Vamos a estar bien, todos estamos bien, tenemos muy buen espíritu. Ustedes que están en su casa pónganle cuidado a su salud, esto es muy difícil tratar de que no le dé, pero pasa y hay que salir adelante, hay que meterle muchas ganas y buena energía”.

Nota personal: salí positivo en prueba de coronavirus. Estoy bien, mi familia está bien. Dios nos cuida. Cuídense y siempre estén ante todo para identificar los primeros síntomas pic.twitter.com/tP4rWRgtaC — Luis Carlos Vélez ? (@lcvelez) November 12, 2020

El diagnóstico de Vélez se conoce después de que a inicios de esta semana, su esposa, la presentadora y modelo Siad Char, confirmara mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la presencia del virus en su organismo.