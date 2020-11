Eliminatoria Sudamericana Catar 2022: Los cinco partidos de este jueves y viernes de la fecha 3

–Las selecciones CONMEBOL retoman este jueves y viernes la ruta camino al Mundial de Catar 2022, con cinco vibrantes partidos de la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas.

De acuerdo con el reporte de la Federación Colombiana de Fútbol, el calendario es el siguiente:

Jueves 12 de Noviembre

Partido: Bolivia vs Ecuador

Lugar: La Paz

Hora: 16:00 hora local

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Estadísticas

Ecuador perdió solo uno de sus últimos 15 enfrentamientos con Bolivia (2-3, en la Copa América 2015), logrando 12 victorias y dos empates; en Eliminatorias no pierde desde 1997 (9V 2E desde entonces).

Por tercera edición consecutiva, Bolivia perdió sus primeros dos partidos de Eliminatorias; en las anteriores dos, logró evitar la derrota en el tercer encuentro (4-2 vs. Venezuela rumbo a Rusia 2018 y 1-1 vs. Argentina rumbo a Brasil 2014).

Ecuador viene de vencer 4-2 a Uruguay, cortando una racha de siete derrotas consecutivas por Eliminatorias; no logra dos triunfos seguidos en esta competición desde que logró ganar sus primeros cuatro partidos rumbo a Rusia 2018.

Bolivia es la selección que concedió más goles en las primeras dos jornadas (7) y marcó un solo gol; permitió el máximo de remates (36) e intentó la segunda menor cantidad: 13 (Chile, 12).

En las primeras dos jornadas de Eliminatorias, solo Argentina (3) concedió menos remates a puerta que Ecuador (4).

Partido: Argentina vs Paraguay

Lugar: Buenos Aires

Hora: 21:00 hora local

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Estadísticas

Hasta 2004, Argentina estaba invicto frente a Paraguay en Eliminatorias (4V 7E); en sus siete duelos desde entonces en esta competición, Paraguay cosechó tres triunfos, dos empates y dos derrotas (La Albirroja ganó 1-0 el más reciente, en 2016, como visitante).

Argentina buscará ganar los primeros tres partidos de una edición de Eliminatorias por cuarta ocasión; lo logró rumbo a México 1986, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Paraguay ganó sus últimos tres partidos de visitante por Eliminatorias (3-0 vs. Chile, 2-1 vs. Colombia, 1-0 vs. Venezuela); es su mayor racha de triunfos fuera de casa en la historia de esta competición.

Lionel Messi ha anotado 22 goles en 47 partidos disputados por Eliminatorias; es el segundo máximo goleador histórico de esta competición, superado solo por Luis Suárez, de Uruguay (24 goles en 46 PJ).

Los tres goles de Paraguay en estas Eliminatorias fueron asistidos por Alberto Espínola; más asistencias que cualquier futbolista paraguayo en todas las Eliminatorias a Rusia 2018.

VIERNES 13 de NOVIEMBRE

Partido: Chile vs Perú

Lugar: Santiago

Hora: 20:00 hora local

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Estadísticas

Perú venció 3-0 a Chile en sus últimos dos enfrentamientos (un amistoso en 2018 y en semifinales de la Copa América 2019), aunque en Eliminatorias perdió cinco de los últimos seis duelos ante La Roja (1V); buscará ganarle tres partidos seguidos por primera vez.

Chile ganó solo uno de sus últimos seis partidos de Eliminatorias (2-1 vs. Ecuador, en 2017), cosechando un empate en la última jornada (2-2 vs. Colombia) y cuatro derrotas.

Perú viene de caer 2-4 ante Brasil, cortándose su racha invicta de nueve partidos en Eliminatorias (4V 5E); si contamos todas las competiciones, La Blanquirroja no ganó ninguno de sus últimos cinco juegos (2E 3D).

En caso de jugar ante Perú, Claudio Bravo llegará a 50 partidos en Eliminatorias, siendo el primer jugador de Chile en alcanzar esta cifra; en total, ha disputado 123 partidos con La Roja, cifra que solo superan Alexis Sánchez (134) y Gary Medel (126).

En las primeras dos jornadas de Eliminatorias, Perú fue la selección que recibió más remates a puerta (15) y la segunda que acertó más remates a puerta (10, igual que Colombia); solo Brasil tuvo más (18).

Partido: Colombia vs Uruguay

Lugar: Barranquilla

Hora: 15:30 hora local

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Estadísticas

Uruguay perdió solo uno de sus últimos siete duelos ante Colombia por Eliminatorias, ganando cinco de ellos (1E); solo le ganó una vez como visitante en esta competición, en 2008 (1V 4E 4D).

Colombia obtuvo una victoria y un empate en sus primeros dos partidos rumbo a Catar 2022, igualando su mejor comienzo por Eliminatorias (también 1V 1E en sus primeros dos juegos rumbo a Chile ‘62, México ‘70, Estados Unidos ‘94, Francia ’98 y Brasil 2014).

Uruguay viene de caer ante Ecuador, sufriendo su primera derrota desde noviembre de 2018 (0-1 vs. Francia); no había perdido ningún partido en 2019 (9V 5E) y había comenzado estas Eliminatorias con victoria 2-1 ante Chile.

Radamel Falcao ha disputado 33 partidos y ha anotado 13 goles en Eliminatorias; en total, es el quinto futbolista con más partidos jugados con la selección de Colombia (91, igual que Juan Guillermo Cuadrado).

Edinson Cavani tiene 38 partidos y 15 goles en Eliminatorias; en caso de jugar ante Colombia, superará a Fernando Muslera en el tercer puesto histórico de más presencias con la selección de Uruguay: llegará a 117 (137 Diego Godín, 125 Maximiliano Pereira).

Partido: Brasil vs Venezuela

Lugar: São Paulo

Hora: 21:30 hora local

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Estadísticas

Brasil ha perdido solo uno de sus 25 enfrentamientos ante Venezuela (un amistoso, en 2008), obteniendo 21 triunfos y tres empates; por Eliminatorias, La Canarinha acumula 15 victorias y un empate en 16 duelos con La Vinotinto.

Desde que cayó ante Chile en 2015, Brasil tiene un invicto de 19 partidos en Eliminatorias (14V 5E); es su segunda mayor racha histórica en esta competición – no perdió ninguno de sus primeros 31 partidos de Eliminatorias, entre 1954 y 1993 (24V 7E).

Venezuela perdió sus primeros dos partidos en una edición de Eliminatorias por novena ocasión en 14 participaciones.

En caso de jugar ante Venezuela, Thiago Silva llegará a 10 partidos en Eliminatorias; hasta ahora, no perdió ninguno (6V 3E) – curiosamente, ha jugado más partidos de Copa del Mundo (11) y también de Copa América (13).

Venezuela fue la única selección que no logró anotar en las primeras dos jornadas de Eliminatorias, a pesar de haber intentado la tercera mayor cantidad de remates (21); fue la única selección que falló un penal (vs. Paraguay).