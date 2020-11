América Latina se prepara para segunda ola de Covid-19

–Pese a que en las estadísticas los casos y muertos por la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19) van a la baja, países de América Latina ya se preparan para enfrentar una segunda ola de la pandemia, como ocurre en Europa actualmente.

En Brasil, con 5.781.582 casos y 164.281 muertos, el ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo hoy jueves que si hay una segunda ola de casos de la COVID-19 en el país, el gobierno volverá a otorgar la ayuda de emergencia a los brasileños en situaciones de vulnerabilidad económica.

«Si hay una segunda ola, no es una posibilidad, es una certeza (que el gobierno volverá a pagar la ayuda de emergencia). Tendremos que reaccionar, pero no es el Plan A. No es lo que pensamos ahora», explicó Guedes en un acto virtual de la Asociación Brasileña de Supermercados.

La ayuda de emergencia fue aprobada por el Congreso brasileño para mitigar las pérdidas de los trabajadores informales afectados por la pandemia. El pago de este beneficio comenzó en mayo, inicialmente hasta mitad de año, pero luego se extendió hasta el 31 de diciembre.

En los primeros tres meses el pago fue establecido en 600 reales (unos 110 dólares) mensuales, pero luego se redujo a 300 reales (unos 55 dólares).

En Argentina, con 1.284.519 positivos y 34.782 decesos, el presidente Alberto Fernández destacó «el rol crucial» de los bancos multilaterales de desarrollo y de la banca pública para avanzar en la recuperación ante la crisis mundial que generó la pandemia, y pidió construir «una normalidad que acabe con los desequilibrios y las desigualdades que vivimos».

«Estamos aspirando a que haya otra normalidad, una más inclusiva y que nos contenga a todos», expresó el mandatario en un mensaje que brindó en el marco de la tercera edición del Foro de París sobre la Paz.

En tanto, científicos argentinos demostraron este jueves que el uso de plasma de personas que superaron la enfermedad del nuevo coronavirus en mayores de 65 años, con no más de tres días desde el inicio de los síntomas, logra reducir el impacto del virus en ese sector de la población.

Expertos de la Fundación Infant presentaron en conferencia de prensa los resultados del estudio «Uso Temprano de Plasma Convaleciente en Adultos Mayores con COVID-19», el cual determinó que la administración de plasma de convaleciente dentro de las primeras 72 horas alcanzó una eficacia del 61 por ciento en evitar la enfermedad grave.

En Colombia, el Ministerio de Salud notificó este jueves 8.686 nuevos casos de coronavirus en el país, elevándose a 1.174.012 el número de contagiados con COVID-19 a nivel nacional.

Entre tanto, la cifra de muertes causadas por el COVID-19 en las últimas horas es de 179, llegando a un total de 33.491 fallecidos desde que inició la pandemia.

El presidente Iván Duque exhortó a los colombianos a extremar las medidas de autocuidado contra el Covid-19 para evitar un rebrote como el que está sufriendo Europa y sobre cuyo hecho advirtió que para Colombia, como para el resto de la región, sería devastador.

En Ecuador, con 177.513 contagios y 8.614 fallecimientos confirmados, el viceministro de Salud, Xavier Solórzano, informó este jueves que el país calcula invertir unos 200 millones de dólares para la adquisición de posibles vacunas contra la COVID-19.

«Aproximadamente vamos a gastar (…) unos 200 millones de dólares en total, porque hay que incluir también algunos costos como el transporte, la logística, el fortalecimiento de la cadena de frío», indicó el funcionario en entrevista radiofónica.

El viceministro añadió que se trata de una inversión estimada, basada en indicaciones que ha recibido Ecuador sobre los precios de las posibles vacunas que son desarrolladas por laboratorios y empresas internacionales.

«Pero lo que sí quiero poner énfasis es que estos 200 millones son nada frente a lo que ha significado la pérdida económica, social y emocional para la población (por la pandemia)», apuntó Solórzano.

En Chile, con a 526.438 casos y 14.699 muertos, el ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que el «presupuesto propuesto para salud 2021 del país aumenta en 8,9 por ciento» y, dentro de las prioridades destacan la compra de vacunas y planes para prevenir rebrotes de COVID-19.

«Dentro de los ítems se destacan los 150 millones de dólares para disminuir las listas de espera y prevenir rebrotes, 200 millones de dólares para la compra de vacunas COVID-19 además de la compra del resto de las vacunas», señaló el funcionario en rueda de prensa.

Paris destacó el reconocimiento del subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, quien dijo que los efectivos sistemas de vigilancia de la epidemia de Chile le permitieron recuperarse de las altas cifras de contagio, pero advirtió que la epidemia sigue presente, por lo cual las medidas sanitarias deben respetarse irrestrictamente. (Información Agencia Xinhua).