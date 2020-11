Llega el Festival por la igualdad este viernes 27 de noviembre

La Dirección de Diversidad Sexual invita a la ciudadanía a participar en el congreso internacional ‘Estrategias de garantía de derechos para las personas de los sectores LGBTI en Bogotá: Acuerdos por la Diversidad’, este 20 de noviembre en donde los panelistas estarán dirigiendo la Mesas: Derecho a la salud de 08:00 a 10:30 a.m y la Mesa: Derecho al trabajo de 10:30 a.m a 1:00 p.m.

Este evento, permitirá conocer y compartir experiencias de carácter internacional, nacional y local, así como definir acuerdos que permitan mejorar las acciones de prevención, atención, diseño y ejecución de rutas, protocolos y servicios por medio de los cuales se avance en la garantía de derechos.

Programación:

Festival por la igualdad

La ciudadanía podrá participar ingresando al Facebook ‘Se puede ser’, de 8:00 a.m a 10:30 a.m y de 10:30 a.m a 1:00 p.m.

Entidad a cargo: Secretaría de Planeación

Apoya: Alcaldía Mayor de Bogotá

Costo: Gratis

Día de inicio: Viernes, Noviembre 27, 2020

Día de finalización: Viernes, Noviembre 27, 2020

Horario: De 8:00 a.m a 10:30 a.m – 10:30 a.m a 1:00 p.m