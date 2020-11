Pequeñas y medianas industrias colombianas registran leve recuperación en tercer trimestre de 2020

-Sin embargo, el 82% de los empresarios de las MiPymes dice que no soportaría un nuevo confinamiento por Covid-19.



–Durante el tercer trimestre de 2020, los indicadores de aumento de empleo, producción, ventas e inversión en las MiPymes, tuvieron una leve recuperación en la pequeñas y medianas empresas colombianas respecto al segundo trimestre de este año, según el reporte de ACOPI.



En el caso de las ventas, pasó 4% en el segundo trimestre (cifra más baja) al 11% en el tercer trimestre, es decir 7 pp por encima, esta mejoría se debe a la reapertura de empresas y levantamiento de las medidas de aislamiento obligatorio, detalla el informe de la presidente de la agremiación Rosmery Quintero Castro.

En cuanto a la producción se presentó un aumento de 5pps pasando de 4% en el segundo trimestre al 9% del tercero; sin

embargo, ambos indicadores se encuentran aún alejados del promedio de resultados históricos de la Encuesta de Desempeño Empresarial – EDE, realizada por ACOPI desde 2015, el cual se ubica cerca al 40%.

En lo que se refiere a la generación de empleo se puede evidenciar un incremento del número de empresas que generaron algún nuevo empleo, pasando del 14% al cierre del segundo trimestre al 29% en el tercer trimestre, es decir, 15 pp por encima.

Este incremento en la generación de empleo en las MiPymes, el cual es el porcentaje más alto desde que se mide el indicador a través de la Encuesta de Desempeño Empresarial, se explica por la adaptación que las empresas están haciendo a la nueva realidad, donde algunos de los puestos de trabajo cancelados durante el cese de actividades han sido transformados o reemplazados de acuerdo a las necesidades actuales.

El porcentaje de MiPymes que realizó inversiones fue del 18% en el tercer trimestre de 2020, teniendo un incremento de 11pps con respecto al segundo trimestre de este mismo año. Cabe resaltar que en los últimos trimestres la inversión ha venido en declive pasando de un 36% de MiPymes que realizaron inversiones en 2017, a un 29% al cierre del 2019, un 26% durante el primer trimestre de 2020 y en un 7% en el segundo trimestre.

Es necesario resaltar el 29% de las empresas que realizaron inversiones obtuvieron los recursos de crédito bancario del sistema ordinario (21%) y con respaldo del FNG (7%), cifra que es 14 pp superior a la reportada en el segundo trimestre de este año, y que, además, supera el promedio del 25% de acceso al crédito que se ha venido reportando en las diferentes mediciones de la EDE desde 2015.

Exportaciones

Durante este período sólo el 6% de las MiPymes realizó exportaciones, cifra que disminuyó 1 pp con respecto al segundo trimestre de este año. Al revisar los resultados históricos de la EDE, se puede observar que entre las empresas agremiadas esta cifra venía en aumento pasando de un promedio de 14% en 2017 a 22% en 2019, sin embargo, el fuerte impacto de la pandemia a nivel global generó la reducción de este indicador en 15pps en el segundo trimestre de 2020 y de 16pps en el tercero, con respecto al cierre de 2019.

Las razones para no exportar reflejan de cierta manera que hay poco interés del segmento MiPyme para exportar, ya sea por temor a entrar a mercados desconocidos, por temor a los costos o de asumir el riesgo financiero que esto implica, etc. Sabemos que el Gobierno Nacional, viene haciendo un gran esfuerzo para impulsar a través de Procolombia y Colombia productiva la internacionalización de las MiPymes, sin embargo, desde ACOPI seguimos insistiendo que es necesario fortalecer la capacidad productiva de la industria manufacturera nacional, focalizándonos en los clústers estratégicos para aprovechar las capacidades productivas y tecnológicas que permitan el mejoramiento de productos y procesos, así como de los ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación, con el fin de aprovechar los acuerdos de cooperación existentes (Alianza del Pacífico, CAN), implementar un modelo de sustitución inteligente de importaciones y Desarrollo de proveedores.

Impacto de la pandemia

Durante el mes de septiembre, el 85% de las empresas manifestaron tener una disminución en sus ingresos con respecto al mismo mes del año anterior, cifra que mejoró con respecto a los meses anteriores, donde en promedio el 95% reportó

afectación en los mismos.

En lo corrido de la pandemia se puede evidenciar que la mayor afectación de los ingresos fue en el mes de abril, en el que el 66% de las empresas manifestó disminución de más del 76% de sus ingresos; en mayo, junio, julio y agosto esta afectación la sufrió el 47%, 23%, 47% y 41% de las empresas, respectivamente; mientras que en septiembre sólo el 18% de las empresas manifestó que redujo sus ingresos en una proporción superior al 76% con respecto al mismo mes de 2019.

Con respecto al endeudamiento, en el mes de septiembre el 23% de las empresas dice que más del 50% de sus ingresos se van al pago de deudas, cifra que muestra una mejoría con respecto al mes de agosto, cuando el 51% de las empresas

manifestaron esta misma condición.

Por otro lado, el 27% de los encuestados dice tener créditos con el sistema financieros con periodo de gracia a punto de vencerse, de estos el 54% dice no tener recursos para pagar las cuotas de los créditos una vez este se venza.

Por esto, desde la Comisión Consultiva para el financiamiento empresarial de la cual hacemos parte, hicimos propuestas para resolver las dificultades de acceso al crédito, teniendo en cuenta que las empresas tienen condiciones diferentes, algunas pueden acceder a créditos financieros ordinarios, pero otra no son sujeto de crédito por lo que requieren de crédito directo desde el Gobierno Nacional o capitalización, así como menores tasas de interés y mayores plazos de pago y períodos de gracia.

En respuesta el Gobierno Nacional estableció nuevas líneas de financiamiento, tales como: Crédito directo para las Pymes a través de Bancóldex, con cupo por $ 400 mil millones, 3 años de plazo de pago, reducción de 5% en la tasa de interés, 6 meses de períodos de gracia y garantías del 80 % y 90%. Crédito para las microempresas a través del programa Economía para la Gente, con cupo por $1,86 billones. Capitalización empresarial a través de Bancóldex, con cupo de $500 mil millones. La línea MiPymes Competitivas, con un cupo de $300 mil millones, plazos de hasta de 7 años, periodos de gracia entre los 12 y los 18 meses y tasas de interés preferenciales.

Así mismo, la ampliación de la línea de capital de trabajo + inversión del FNG, hasta los $9 billones, los recursos pueden ser usados para la adquisición de activos fijos.

Línea de respaldo del FNG para la refinanciación de pasivos para microempresas con cupo de $ 500 mil millones. Incremento de la cobertura de garantía para Microempresas del 80% al 90%. Así mismo, podrán acceder a créditos hasta por 40,3 millones de pesos (46 SMMLV). Ampliación de las garantías del 80% al 90% para pequeñas empresas y para medianas del 80% de manera general, pero si pertenece a los sectores económicos más afectados será del 90%, con plazos de entre 36 a 60 meses. Garantía para financiamiento (hasta 180 días) para el pago de facturas (confirming), del 90% para micro y pequeñas y de 80% para medianas y grandes empresas. Con cupo por $250 mil millones de pesos.

Por otro lado, al cierre del mes de septiembre el 95% de nuestros empresarios había reactivado labores, de estos, el 61% afirma que la capacidad productiva con la que se encuentra trabajando su empresa es superior al 50%. El 60% de las empresas ha recuperado menos del 25% de los ingresos que dejaron de recibir durante la pandemia.

El 82% de las MiPymes dice que no soportaría un nuevo cese de actividades.

Por otro lado, 29% dice haber cancelado contratos durante el mes de septiembre, indicador que aumentó 7 pp con respecto al mes de agosto en el que el 22% de los empresarios tomó esta decisión. Desde el mes de abril se puede evidenciar una mejoría en esta cifra.

El 85% de los empresarios ha usado herramientas tecnológicas en sus actividades durante la pandemia, especialmente en el área de mercadeo y ventas.

En el 64% de las empresas los costos de la implementación de los protocolos de bioseguridad equivalen hasta el 20% de los costos mensuales de la empresa; el 17% dice que entre el entre el 21% y el 30%; el 20% dice que representan más del 30%.

Expectativas para el cierre del año

Las expectativas de los empresarios MiPymes para el resto del año son menos pesimistas que las reportadas durante el trimestre anterior. Ya que el 26% y el 31%, esperan aumento en producción y ventas respectivamente, mientras que en el trimestre anterior sólo el 11% y 12%, respectivamente, esperaban aumento.

En cuanto a inversión y empleo, también se puede ver una mejora en la expectativa de aumento, pasando de 4% para ambos indicadores en el segundo trimestre a 13% y 14% durante el tercer trimestre, es decir cerca de 10 pp por encima.

En lo que respecta a exportaciones e importaciones también hubo un aumento de 7 pp y 9 pp, respectivamente. Esto se debe a la época decembrina, en la cual muchas empresas están esperanzadas que sus indicadores muestren un mejor

desempeño.