Día Mundial de la diabetes: Más de 220 millones de personas sufren la enfermedad

–A propósito del Día Mundial de la Diabetes este 14 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud, OMS, alertó sobre el alto número de diabeticos en el mundo. Se calcula que hay más de 220 millones de personas con esta enfermedad, que, pese a ser controlable causa cientos de miles de muertos en el planeta.

En la conmemoración la OMS, sin embargo, no presenta reportes actualizados. Solo detalla que el número de personas con diabetes aumentó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014.

Añade que la prevalencia mundial de diabetes * entre los adultos mayores de 18 años aumentó del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014.

Entre 2000 y 2016, hubo un aumento del 5% en la mortalidad prematura por diabetes.

La prevalencia de la diabetes ha aumentado más rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos.

Los adultos con diabetes tienen un riesgo dos o tres veces mayor de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

La diabetes es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y amputación de miembros inferiores.

En 2016, se estima que 1,6 millones de muertes fueron causadas directamente por la diabetes. Otros 2,2 millones de muertes se atribuyeron a la hiperglucemia en 2012.

Casi la mitad de todas las muertes atribuibles a niveles altos de glucosa en sangre ocurren antes de los 70 años. La OMS estima que la diabetes fue la séptima causa de muerte en 2016.

Una dieta saludable, actividad física regular, mantener un peso corporal normal y evitar el consumo de tabaco son formas de prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2.

La diabetes se puede tratar y sus consecuencias se pueden evitar o retrasar con dieta, actividad física, medicación y detección y tratamiento regulares para las complicaciones.

La OMS entrega la siguiente visión general de la enfermedad en el mundo:

La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en sangre. La hiperglucemia, o aumento del nivel de azúcar en sangre, es un efecto común de la diabetes no controlada y, con el tiempo, conduce a daños graves en muchos de los sistemas del cuerpo, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.

En 2014, el 8,5% de los adultos mayores de 18 años tenía diabetes. En 2016, la diabetes fue la causa directa de 1,6 millones de muertes y en 2012 la hiperglucemia fue la causa de otros 2,2 millones de muertes.

Entre 2000 y 2016, hubo un aumento del 5% en la mortalidad prematura por diabetes. En los países de ingresos altos, la tasa de mortalidad prematura por diabetes disminuyó de 2000 a 2010, pero luego aumentó en 2010-2016. En los países de ingresos medianos bajos, la tasa de mortalidad prematura por diabetes aumentó en ambos períodos.

Por el contrario, la probabilidad de morir de cualquiera de las cuatro principales enfermedades no transmisibles (enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas o diabetes) entre los 30 y los 70 años disminuyó en un 18% a nivel mundial entre 2000 y 2016.

Diabetes tipo 2

La diabetes tipo 2 (anteriormente llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta) es el resultado del uso ineficaz de la insulina por parte del cuerpo. La mayoría de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2. Este tipo de diabetes es en gran parte el resultado del exceso de peso corporal y la inactividad física.

Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes tipo 1, pero a menudo son menos marcados. Como resultado, la enfermedad puede diagnosticarse varios años después del inicio, después de que ya hayan surgido complicaciones.

Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero ahora también se presenta cada vez con mayor frecuencia en niños.

Diabetes tipo 1

La diabetes tipo 1 (anteriormente conocida como insulinodependiente, juvenil o de inicio en la niñez) se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de insulina. No se conocen ni la causa de la diabetes tipo 1 ni los medios para prevenirla.

Los síntomas incluyen excreción excesiva de orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante, pérdida de peso, cambios en la visión y fatiga. Estos síntomas pueden ocurrir repentinamente.

Diabetes gestacional

La diabetes gestacional es una hiperglucemia con valores de glucosa en sangre por encima de lo normal pero por debajo de los diagnósticos de diabetes. La diabetes gestacional ocurre durante el embarazo

Las mujeres con diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo y el parto. Estas mujeres y posiblemente sus hijos también corren un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2 en el futuro.

La diabetes gestacional se diagnostica mediante exámenes prenatales, en lugar de a través de síntomas informados.

Tolerancia a la glucosa alterada y glucemia en ayunas alterada

La intolerancia a la glucosa (IGT) y la alteración de la glucemia en ayunas (IFG) son condiciones intermedias en la transición entre la normalidad y la diabetes. Las personas con IGT o IFG tienen un alto riesgo de progresar a diabetes tipo 2, aunque esto no es inevitable.

Impacto en la salud

Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios.

Los adultos con diabetes tienen un riesgo dos o tres veces mayor de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Combinado con un flujo sanguíneo reducido, la neuropatía (daño a los nervios) en los pies aumenta la posibilidad de úlceras en el pie, infección y eventual necesidad de amputación de una extremidad.

La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y se produce como resultado del daño acumulado a largo plazo en los pequeños vasos sanguíneos de la retina. La diabetes es la causa del 2,6% de la ceguera global.

La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal.

Prevención

Se ha demostrado que las medidas sencillas de estilo de vida son eficaces para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2. Para ayudar a prevenir la diabetes tipo 2 y sus complicaciones, las personas deben:

-Lograr y mantener un peso corporal saludable;

-Sea físicamente activo: realice al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada la mayoría de los días. Se requiere más actividad para controlar el peso;

-Comer una dieta saludable, evitando el azúcar y las grasas saturadas; y

-Evite el consumo de tabaco: fumar aumenta el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Diagnostico y tratamiento

-El diagnóstico temprano se puede lograr mediante pruebas de azúcar en sangre relativamente económicas.

El tratamiento de la diabetes implica dieta y actividad física junto con la disminución de la glucosa en sangre y los niveles de otros factores de riesgo conocidos que dañan los vasos sanguíneos. El cese del consumo de tabaco también es importante para evitar complicaciones.

Las intervenciones que ahorran costos y son factibles en los países de ingresos bajos y medianos incluyen:

-control de la glucosa en sangre, particularmente en la diabetes tipo 1. Las personas con diabetes tipo 1 requieren insulina, las personas con diabetes tipo 2 pueden tratarse con medicación oral, pero también pueden requerir insulina;

-control de la presión arterial; y

-cuidado de los pies (autocuidado del paciente manteniendo la higiene de los pies; uso de calzado adecuado; búsqueda de atención profesional para el manejo de úlceras; y examen periódico de los pies por parte de profesionales de la salud).

Otras intervenciones de ahorro de costos incluyen:

-detección y tratamiento de la retinopatía (que causa ceguera);

-control de lípidos en sangre (para regular los niveles de colesterol);

-detección de signos tempranos de enfermedad renal relacionada con la diabetes y tratamiento.

Respuesta de la OMS

La OMS tiene como objetivo estimular y apoyar la adopción de medidas efectivas para la vigilancia, prevención y control de la diabetes y sus complicaciones, particularmente en los países de ingresos bajos y medianos. Con este fin, QUIÉN:

-proporciona directrices científicas para la prevención de las principales enfermedades no transmisibles, incluida la diabetes;

-desarrolla normas y estándares para el diagnóstico y la atención de la diabetes;

-crea conciencia sobre la epidemia mundial de diabetes, con motivo del Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre); y

-realiza vigilancia de la diabetes y sus factores de riesgo.

El «Informe mundial sobre la diabetes» de la OMS ofrece una descripción general de la carga de la diabetes, las intervenciones disponibles para prevenir y controlar la diabetes y recomendaciones para los gobiernos, las personas, la sociedad civil y el sector privado.

La «Estrategia mundial sobre dieta, actividad física y salud» de la OMS complementa el trabajo de la OMS sobre la diabetes centrándose en enfoques poblacionales para promover una dieta saludable y la actividad física regular, reduciendo así el creciente problema mundial del sobrepeso y la obesidad.

El módulo de la OMS sobre diagnóstico y tratamiento de la diabetes tipo 2 reúne orientación sobre el diagnóstico, la clasificación y el tratamiento de la diabetes tipo 2 en un solo documento. El módulo será útil para los responsables políticos que planifican la prestación de servicios de atención diabética, los directores de programas nacionales responsables de la formación, la planificación y el seguimiento de la prestación de servicios, y los directores de instalaciones y el personal de atención primaria que participan en la atención clínica y los procesos de seguimiento y los resultados de la atención diabética.