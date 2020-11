Uribe: El Gobierno tiene que mostrar un liderazgo más fuerte; oposición se apropió del discurso de seguridad

-El exmandatario habla de su detención y afirma: «Mi reputación ha sido injustamente afectada y me duele».

-También se refiere al régimen de Venezuela y se declara «muy escéptico» frente a la salida de Maduro.



–El expresidente Alvaro Uribe Vélez le hizo un recio llamado de atención al presidente Iván Duque. Le dijo que el gobierno tiene que mostrar un liderazgo más fuerte y además aseguró que de cara al 2022, tiene que comunicar mejor sus éxitos.

En una entrevista que concedió al periódico El Mundo de España, Uribe Vélez sostuvo:

-El Gobierno tiene que mostrar un liderazgo más fuerte. Allá donde asesinen a un líder social, tendría que llegar de inmediato el ministro del Interior o Defensa, mostrar su rechazo, organizar con las fuerzas armadas la captura de los responsables y ofrecer la recompensa.

Añadió que «el Gobierno tiene que ser más visible en eso, porque desafortunadamente de ese discurso se han apoderado en la oposició».

El exmandatario colombiano afirmó que la oposición que hizo posible esa violencia con ese acuerdo de impunidad ahora se apropia del discurso de seguridad.

El periodista le indagó por la manera crítica como ha señalado el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc.

“Sólo hay que ver los temas derivados de ese acuerdo y cómo han generado mucha violencia en Colombia, la violencia del narcotráfico”, respondió y complementó:

“ Hay que seguirlo alegándolo ante Estados Unidos y Europa, porque Europa fue muy permisiva con ese acuerdo con las FARC. Respecto a los nuevos grupos armados y su fortalecimiento, ya lo avisamos: el acuerdo iba a traer una impunidad total que iba a generar violencia. Esto hay que decírselo con total claridad al mundo: ¿cómo se espera que no haya violencia en un país que todavía tiene alrededor de 200.000 hectáreas de coca?

Fue en este contexto, cuando Uribe Vélez se refirió al gobierno nacional:

“Con todo mi aprecio al presidente Duque, yo tengo claro lo que haría desde el Gobierno: primero habría acelerado la fumigación y estaría pagándole a los campesinos para que protejan la selva. El Gobierno tiene que mostrar un liderazgo más fuerte. Allá donde asesinen a un líder social, tendría que llegar de inmediato el ministro del Interior o Defensa, mostrar su rechazo, organizar con las fuerzas armadas la captura de los responsables y ofrecer la recompensa. El Gobierno tiene que ser más visible en eso, porque desafortunadamente de ese discurso se han apoderado en la oposición. La oposición que hizo posible esa violencia con ese acuerdo de impunidad ahora se apropia del discurso de seguridad. De cara a 2022, el Gobierno de Duque tiene que comunicar mejor sus éxitos”.

Luego se refirió al proceso que lo llevó a la detención domiciliaria y a sus consecuencias:

“Yo fui puesto preso por un magistrado que había participado activamente en un punto medular del proceso con las FARC en el Gobierno de Santos, proceso del cual yo fui uno de los principales opositores. El público español tiene que saber que hay 22.000 interceptaciones a mi teléfono y que no hay ni una sola palabra mía que haya violado la ley.

El periodista le señaló que aparte de estar acusado de fraude procesal y manipulación de testigos, se le atribuye la participación en dos masacres de paramilitares.

Su respuesta fue la siguiente:

-Mi reputación ha sido injustamente afectada y me duele. Un juez ha querido culparme a mí de dos masacres… ¡Por favor! Van a culpar de cómplice de mascares de paramilitares al presidente que desmontó el paramilitarismo, que extraditó 13 cabecillas paramilitares. Es muy injusto. Siempre han jugado al desprestigio personal. Lo han logrado. Lo acepto. Mi reputación está muy deteriorada. Pero eso no me priva de seguir diciendo ‘cuidemos el 22’, porque si el Gobierno Santos hizo daño, cómo será un Gobierno con rabia a la empresa privada y permisividad con el neocomunismo. Le tengo mucho miedo a eso”.

Después le interrogó sobre el régimen de Venezuela y en primera instancia sobre los “muchos delegados en Colombia bregando para tomar el poder”.

Al respecto, Uribe Vélez hizo entre otras las siguientes precisiones:

-Dije ‘ojo con el 22’ porque el régimen de Venezuela tiene muchos delegados en Colombia bregando para tomar el poder, lo que haría un daño enorme a nuestra democracia y posibilidades económicas y sociales. Hay un neocomunismo solapado que haría mucho daño, y hay otros liberales en el sentido filosófico de la palabra que son muy permisivos y también permiten el daño. Ojo con el 22.

– ¿Han servido las sanciones impuestas hasta ahora? Poco. El régimen venezolano parece estabilizado y lo ha hecho con lo poco que le queda de petróleo, con el oro, las remesas, el narcotráfico y la represión. ¿Sirve el diálogo? Lo han intentado muchas veces, pero estos regímenes en la historia siempre han demostrado que para ellos el diálogo es simplemente un camino para fortalecerse.

-Todos los intentos de diálogo en Venezuela han sido inútiles. Mire la Iglesia Católica, cuánto ha insistido, y ha sido inútil…

-Mientras ellos tengan una vía de escape como Rusia o los recursos de China, eso no va a ser efectivo. Y la intervención extranjera nadie la va a hacer.

– Yo soy muy escéptico. Respecto a la mano dura, las sanciones económicas no han sido efectivas porque mientras ellos tengan una vía de escape como Rusia o los recursos de China, eso no va a ser efectivo. Y la intervención extranjera nadie la va a hacer. Yo siempre albergué la esperanza de que las fuerzas armadas de Venezuela, para defender la democracia, le quitaran el respaldo a Maduro, obligaran a que Guaidó ejerciera democráticamente el poder, llegaran a celebrarse unas elecciones. Una intervención de fuerza doméstica no para imponer un gobierno militar, sino para remover una dictadura, permitir que un presidente interino, Guaidó, pudiera ejercer debidamente la Presidencia, convocara a unas elecciones transparentes… Pero ha sido frustrado, con el problema de que la tiranía de Venezuela ha conseguido la lealtad de altos mandos militares y de la guardia nacional, enriqueciéndolos con corrupción. Estoy pesimista sobre cualquier salida y muy pensativo sobre que esa dictadura se está estabilizando.