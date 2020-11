Huracán Iota pasa en la mañana de este lunes a 95 km del Archipiélago de San Andrés y Providencia

–Según la alerta del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entidad técnica del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR), el huracán Iota tomó fuerza y se aproxima al Archipiélago de San Andrés. Se estima que en la mañana de este lunes esté a 95 km de estas islas colombianos.

El huracán de categoría 1 avanza en dirección oeste a una velocidad de 15 km/h por el mar Caribe hacia Centroamérica, con una alta posibilidad de convertirse en un evento ciclónico de mayor categoría.

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. pronostica que el huracán Iota se intensificará rápidamente y se convertirá en un huracán importante y peligroso antes de tocar tierra en América Central.

#Hurricane #Iota is expected to become an extremely dangerous category 4 hurricane tomorrow and make landfall in NE Nicaragua or E Honduras. Preparations to protect life and property should be rushed to completion in the Hurricane Warning areas. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/mK7SpNo0IF

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 15, 2020