Multitudinaria marcha a favor de Trump termina en violentas peleas con grupos antagónicos

–Miles de partidarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, salieron a las calles este sábado para apoyar las demandas sobre el supuesto fraude electoral que entregaría la victoria a Joe Biden, quien hasta el momento ya suma 306 votos electorales, según las proyecciones, de los 270 necesarios para ganar los comicios.

La multitud republicana cantó y rezó a favor de su candidato. Sin embargo, también se generaron peleas con activistas de otras fuerzas políticas en las calles de Washington D. C.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, afirmó que asistieron «más de un millón» de manifestantes. No obstante, estimaciones más conservadoras cifran la asistencia en miles, aunque las tomas aéreas de la marcha mostraron una gran afluencia de simpatizantes del actual mandatario.

El presidente Donald Trump trinó en su cuenta en Twitter:

Cientos de miles de personas que muestran su apoyo en DC ¡No se presentarán a una elección manipulada y corrupta!

Hundreds of thousands of people showing their support in D.C. They will not stand for a Rigged and Corrupt Election! https://t.co/tr35WKTKM8

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020