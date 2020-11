Trump afirma que Biden «ganó porque la elección fue amañada» y notifica que no se dará por vencido

–El presidente Donald Trump aseguró este domingo que su rival demócrata, Joe Biden, «solo ganó» las elecciones «a los ojos de los medios falsos», reiterando que no va a darse por vencido en su impugnación de una elección que tachó de «amañada».



«¡No concedo NADA! Tenemos un largo camino por recorrer», notificó Trump a través de su cuenta en Twitter. «ELECCIÓN AMAÑADA. ¡GANAREMOS!, proclamó.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020