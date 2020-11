Eliminatorias: Queiroz anuncia adaptaciones para enfrentar a Ecuador

La selección colombiana de fútbol tendrá ajustes para el partido del martes contra Ecuador, pero no renunciará a su convicción futbolística debido a la reciente derrota ante Uruguay por la eliminatoria sudamericana clasificatoria al Mundial de Qatar, dijo el técnico Carlos Queiroz.

El equipo cafetero cayó 3-0 frente a la selección uruguaya como local el viernes, un resultado adverso que lo obliga a buscar un buen resultado en su visita a Ecuador en Quito.

“Nosotros tenemos nuestras convicciones como todos los equipos grandes y todos los equipos grandes tienen sus planes de juego, sus conceptos”, aseguró Queiroz en una conferencia de prensa virtual. “Podemos perder un partido, pero lo que nunca podemos perder son las convicciones”.

“Ecuador va a tener una historia diferente, vamos a hacer las adaptaciones que pensamos son necesarias para jugar bien y ganar el partido, pero no vamos a cambiar convicciones, no vamos a cambiar todas las cosas”, agregó el seleccionador portugués.

Queiroz sostuvo que la derrota contra Uruguay es cosa del pasado y que contra Ecuador Colombia saldrá a jugar bien al fútbol, a ganar y a pelar por conseguir un buen resultado.

El entrenador dijo que conoce a Ecuador con sus virtudes y debilidades, que respeta al equipo dirigido por Gustavo Alfaro, pero aseguró que hay una oportunidad de sacar puntos con base en la capacidad, calidad y talento de los jugadores colombianos.

Por otra parte, Queiroz se declaró “indignado” por el desempeño del árbitro argentino Fernando Rapallini en el partido contra Uruguay y lo acusó de haber dejado de pitar un claro penalti a favor de Colombia en el minuto 35, a cuatro metros de la jugada, y de sancionar uno dudoso a favor de La Celeste, a 40 metros.

“Ese señor nos mató, ese señor no respetó a Colombia, no respeto a la Federación de Colombia, no respetó a los jugadores de Colombia, no respetó el fútbol de Colombia porque no es posible que un árbitro a cuatro metros no vea y no decida una sanción”, declaró Queiroz quien pidió a la Federación Colombiana de Fútbol tomar cartas en el asunto para impedir que vuelva a suceder.

El técnico también aseguró haber recibido información de que Uruguay jugó contra Colombia con un futbolista contaminado con COVID-19 y dijo que se debe tener prudencia y respeto por las personas del fútbol. Reuters