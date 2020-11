Huracán Iota pasa a categoría 5 con vientos de 250 kilómetros por hora

El huracán Iota seguía fortaleciéndose rápidamente el lunes mientras se dirigía hacia Centroamérica, donde podría impactar como un «catastrófico» ciclón categoría 5, dijeron autoridades, en momentos en que la región todavía sufre los estragos causados por la tormenta Eta.

Iota, que se fortaleció temprano a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se ubicaba a unos 235 kilómetros al sureste de territorios compartidos entre Nicaragua y Honduras, y donde se espera que toque tierra en la noche del lunes, según al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

El ciclón se movía hacia el oeste a 17 kilómetros por hora (km/h) y soplaba vientos máximos sostenidos de 245 km/h.

«Iota podría ser un catastrófico huracán categoría 5 cuando se aproxime a las costas de América Central esta noche y se espera un debilitamiento rápido luego de que toque tierra», dijo el centro.

«Inundaciones y deslizamientos de tierra en Honduras y Nicaragua podrían empeorar por lo efectos recientes del huracán Eta, resultando en impactos significativos a potencialmente catastróficos», añadió.

Las islas de San Andrés y Providencia, en el Caribe colombiano, siguen en alerta máxima por el paso del huracán Iota, que en la madrugada de este 16 de noviembre pasó a categoría 4, con vientos máximos sostenidos de hasta 250 km/h. Así lo comunicó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

“Iota sigue desplazándose hacia el occidente, acercándose a las islas Providencia y Santa Catalina (…). Se encuentra a 73 kilómetros de Providencia, 150 kilómetros de San Andrés y 65 kilómetros de Roncador”, comunicaron el Ideam y el alcalde del municipio de Providencia, Jorge Norberto Gari a las 2:30 a.m.

De acuerdo con el alcalde Gari, “la prioridad es salvar vidas, por favor resguardémonos en las viviendas, en los refugios, en los albergues. La prioridad es salvar la vida de la comunidad”.

Es de subrayar que se esperan afectaciones climáticas contundentes en los tres lugares por donde pasará el ojo del huracán, cuyo cambio de categoría (de 2 a 4) ocurrió en menos de 25 minutos, siendo el reporte más actualizado de IDEAM entregado al público a las 2:00 a.m.

Un huracán de categoría 4 es aquel cuyos vientos alcanzan hasta los 230 kilómetros por hora y provocan una subida de la marea de hasta 5,5 metros. En videos que ya comenzaron a circular en las redes sociales, se reporta caída de árboles en la isla de San Andrés.

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. pronostica que el huracán Iota se intensificará rápidamente y se convertirá en un huracán importante y peligroso antes de tocar tierra en América Central.

#Hurricane #Iota is expected to become an extremely dangerous category 4 hurricane tomorrow and make landfall in NE Nicaragua or E Honduras. Preparations to protect life and property should be rushed to completion in the Hurricane Warning areas. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/mK7SpNo0IF

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 15, 2020