Jóvenes beneficiarios del IDIPRON restaurarán más de 160 mil señales de tránsito

Distribuidos en 10 cuadrillas, 102 jóvenes beneficiarios del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPRON, realizan labores de mantenimiento rutinario, limpieza, retiro de calcomanías, lavado y pintura de cerca de 160 mil tableros de señalización vertical defectuosos, vandalizados, deteriorados por condiciones atmosféricas o simplemente por cumplir su tiempo de utilidad.

Según Carlos Marín Cala, director del IDIPRON, “se trata de un convenio firmado entre el Instituto y la Secretaría de Movilidad que busca, además de actualizar la señalización vial, desarrollar espacios laborales que alejen a los beneficiarios del mundo de las drogas, la calle y la delincuencia».

“Gracias a esta labor que realizo todos los días, mi forma de pensar ha cambiado mucho, he tenido otros ideales como persona, me he proyectado más y he sabido ser más responsable hacia mis visiones, mi familia y mi hogar”, señala Juan Manuel Novoa, beneficiario del IDIPRON.

Este joven de 24 años agradece al Instituto por haberlo rescatado de la calle y acogido en sus hogares desde hace 14 meses, brindándole la oportunidad de estudiar, además de cariño y aprecio e incentivándole a desistir de recaer en el tenebroso mundo que vivió durante su tiempo en las calles capitalinas. Hoy su pequeño hijo también es fuente de inspiración y superación, soñando con un futuro profesional, personal y familiar que le garantice un crecimiento, aspiraciones y estabilidad.