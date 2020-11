Agarrón entre exgobernador de Boyacá y Gustavo Petro por venta de papa lavada

A raíz de un video publicado en redes sociales por la alcaldesa Claudia López, participando en la Papatón, se desató un debate sobre la calidad de la papa que llevaba la mandataria, luego que el senador, Gustavo Petro, expresó en su cuenta de Twitter, la dudosa procedencia del producto.

“Cuando la papa está lavada y en bolsa plástica, es señal que es papa de intermediarios y no la que vende directamente el campesino. Los intermediarios de la papa están con el actual gobernador de Boyacá”, manifestó Petro.

La opinión del senador de Colombia Humana bastó para desencadenar una batalla en redes entre quienes estaban a favor y en contra de esa afirmación.

Uno de los primeros en pronunciarse, fue el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya.

“No, senador, no desinforme. Que la papa esté lavada significa que el campesino hoy puede hacerlo porque, entre otras, en los últimos años se adquirieron lavadoras. Que el campo de Boyacá esté lleno de nobleza no significa que no tenga capacidad de producir con excelente calidad”, escribió Amaya.

Inmediatamente, el excandidato presidencial, replicó la explicación de Amaya.

“Si el directo productor de papa pudiera lavar, comprar bolsas plásticas y disminuir el tamaño del empaque implicaría elevar sus costos cuando el precio está por debajo de los costos. Esa bolsa es de un intermediario que compró en nada la papa al campesino”, expresó Petro.

Asimismo, la discusión siguió con la declaración del exgobernador de Boyacá, quien afirmó “Senador, como debe saberlo, la mejor forma de que pequeños productores sean competitivos es asociándose y agregando valor a sus productos. Por eso, se entregaron lavadoras a asociaciones y hoy venden papa lavada. Y lo simple es que Ud. hoy sea #BuenaPapa y salga a comprarles”.

Pero, Gustavo Petro continuó con las acusaciones.

“Carlos, igual que tengo que criticarle su papel en la configuración de la región metropolitana que puso en manos de especuladores de tierras la sabana de Bogotá, tengo que decirle que el esfuerzo de industrialización de la papa en manos del campesinado es obra del paro agrario”, dijo Petro.

Por su parte, el representante a la Cámara, César Pachón, se unió a la discusión, apoyando a Petro.

“¿Quieren ver que esas lavadoras de papa no fueron gestión de la Gobernación de Boyacá? ¿Lo muestran ustedes o nosotros @CarlosAmayaR @Wilmerlealp?. Que no le mientan al país, hagan política sana. Con datos. Con cifras. Chévere si suman, pero no le mientan al campesino”, manifestó el congresista.

Asimismo, el representante, también agregó “qué triste que roben todo lo que el pueblo logra con la movilización social. @CarlosAmayaR por defender a la alcadesa miente. Dice que entregaron gracias a su gestión 22 lavadoras de papa. Pero la verdad es otra. Hasta el @ADR_Colombia reconoce que fue gracias al Paro Agrario”.

En respuesta a las acusaciones, el congresista Wilmer Leal desmintió lo dicho por Pachón.

“En los últimos años, en Boyacá se viene trabajando por mejorar la competitividad. Hay que seguir por ese camino. Que al representante @CesarPachonAgro, sólo le sirva la desinformación, la mentira y el engaño, es otra cosa”.

Además, aprovechó e invitó al congresista a ir a los municipios y escuchar lo que dicen los campesinos al respecto.

“Cesar, le repito, si quiere seguir engañando la opinión, está red social es perfecta. Lo invito a que vayamos a los municipios, a ver qué nos dicen nuestros productores”, agregó Leal.