Así reaccionaron los colombianos ante las fake news de las elecciones en EE.UU

Las más recientes elecciones en Estados Unidos no fueron la excepción para observar en redes sociales la amplificación de mensajes que muchas veces terminaban en noticias falsas.

Expertos aseguraron que pudieron llegar a influir en las decisiones de los votantes, en especial de los migrantes, generando distracción e incluso, se pudo llegar a colocar en juego el futuro de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Según un análisis realizado por la agencia de comunicaciones y marketing digital LOOR, en total se encontraron 6 grandes fake news que rondaron por las redes sociales en Colombia por cuenta de las elecciones en Estados Unidos. Tres de ellas fueron publicadas, cada una, por personajes políticos: María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe Vélez y Sergio D. Rodríguez, mientras que dos adicionales fueron publicadas por páginas de sátira y una por cuenta de un usuario de Facebook.

Según Paola Méndez, directora general de LOOR, “se analizó el comportamiento de los usuarios de Facebook y Twitter con respecto a estas publicaciones. Por medio de herramientas especializadas como Hashtracking, Mention y Tweepsmaps encontramos que el 60,6% de la audiencia consideró que el contenido era divertido, al 36% le gustó y al 1,34% le encantó la información compartida”.

Además, entre los sentimientos que menos participación registraron fueron me importa con el 0,32%, me entristece con 0,36%, me asombra con 0,56% y me enoja con 0,66%.

Comentarios

En cada publicación se analizaron los 100 primeros comentarios para entender la reacción de los usuarios. En general, más del 75% de ellos correspondieron a seguidores que entendieron desde un principio que no era una noticia 100% verídica, por lo que pedían a los autores de las publicaciones realizar una aclaración con respecto a la información brindada, mientras que el 25% restante demostró apoyo a sus afirmaciones.

El 80% de los comentarios fueron realizados con textos escritos, mientras que el 18% se realizaron con memes y el 2% con stickers.

Fuentes de información

Las publicaciones alusivas a las elecciones de Estados Unidos se realizaron desde diferentes plataformas digitales. La principal red social fue Twitter con más de 6.000 publicaciones diarias, seguida por los sitios web de medios de comunicación con 2.250 y blogs independientes con 947.

Gráfica de publicación de contenidos en diferentes plataformas. Fuente: Mention.

Tendencias

Entre las palabras más utilizadas por los colombianos estuvieron Trump, Biden, Donald, Joe y presidente. El 25% de los usuarios de redes sociales usó la palabra Trump, el 23% usó Donald, el 18,5% usó Biden, el 17,8% usó Joe y el 15,18% usó presidente.

Gráfica de publicación de palabras más usadas en las redes sociales. Fuente: Mention.

#TrumpDebería

Esta tendencia fue utilizada principalmente en Bogotá con un 22,9%, seguida por el departamento de Bolívar con el 16,7% y Antioquia con el 8,3%. El 76,5% de la audiencia que participó con esta tendencia fue del género masculino, mientras que el 20% correspondió al género femenino y el 3,5% a perfiles de empresas.

Las personas con mayor participación en la tendencia tienen intereses en contenidos relacionados con Derecho (15,1%), multimedia (15,1%), ciencia y tecnología (15,1%) y temáticas sociales (15,1%).

Para esto, el rango de edad dominante fue el de los 24 a los 60 años con el 64,9%, mientras que las personas menores a los 24 años fueron el 35,1% del total de la audiencia.

Gráfica de ciudades con mayor participación en las redes sociales. Fuente: Tweepsmaps.

#LOSER

Después de que Donald Trump llamara “loser” al senador Gustavo Petro, y este le respondiera de igual forma, dicha palabra se convirtió en tendencia en Twitter. Sin embargo, “Colombia solo representó el 7,5% del uso de este término en las publicaciones, siendo superada por Estados Unidos con el 81,7%. En nuestro país, los dos departamentos con mayor actividad fueron Cundinamarca y Atlántico” afirma la directora general de LOOR.

Así mismo, el 54% de la audiencia que participó con esta tendencia fue del género masculino, mientras que el 39% correspondió al género femenino y el 7% a perfiles de empresas. De ellas, las personas con mayor participación tienen intereses en contenidos relacionados con arte y cultura (23,8%), jubilación (23,8%), Derecho (18,8%) y multimedia (13,9%).

El rango de edad dominante fue el de los 24 a los 60 años con el 70,4%. Las personas mayores a los 24 años fueron el 18,5% del total de la audiencia y las menores a 24 años fueron el 11,1%.