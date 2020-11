Colombianos están recurriendo a compra de cartera para aliviar deudas

Según el reporte de estabilidad financiera del primer semestre del 2020 del Banco de la República, la dinámica de endeudamiento de los hogares venía creciendo debido especialmente al crédito de consumo, no obstante esta tendencia se revirtió en abril debido a la incertidumbre presentada por la pandemia.

iles de colombianos logran salir de deudas con más deuda. Así lo revela un sondeo realizado por la reconocida Fintech ExcelCredit, especializada en financiar a personas reportadas negativamente en las centrales de riesgo.

Según los resultados de enero a octubre de 2020, los colombianos que han solicitado compra de cartera en la entidad son 80% pensionados, 13% empleados gubernamentales, 5% docentes y 2% policías.

El estudio incluso revela el top de profesiones o estados laborales que históricamente más recurren a la compra de cartera o crédito para empezar una sana vida crediticia. En 2019, ese ranking estaba liderado por 3 categorías, 93% pensionados, 4% por docentes, 3% policías. En 2020 las cifras cambiaron y se amplió a 4 variables que son 86% pensionados, 10% por docentes, 2% por policías, 2% por administradores.

“Hoy sabemos que 8 de cada 10 colombianos han visto afectados los ingresos de sus hogares, por eso, más que nunca es vital cumplir nuestra promesa de dar segundas oportunidades de crédito a colombianos que por diversas razones tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones económicas. Nosotros hemos logrado financiar a más de 50 mil colombianos que están ubicados en 23 departamentos del país con un monto que asciende a más de $760.000 millones”, afirma Jonathan Mishaan, CEO de ExcelCredit.

Radiografía de las deudas de los colombianos

Con presencia a nivel nacional, la Fintech determinó que las ciudades donde más colombianos solicitan crédito para sanear deudas en la entidad, son Bogotá con 19%, Barranquilla 7%, Cali 7%, Ibagué 5% y Cartagena 5%.

En cuanto al monto, el crédito promedio solicitado es de 22 millones de pesos y el valor máximo 80 millones de pesos. Lo anterior, teniendo en cuenta que el ingreso de los solicitantes comienza en el salario mínimo, llega a 11 millones de pesos como máximo y el promedio es 2 millones de pesos.

Otro aspecto analizado fue la edad de los solicitantes: 31% están en el rango de 61 a 70 años, 24% entre 71 a 80 años, 20% entre 51 a 60 años y 13% en la franja de 41 a 50 años, 10% menores de 41 años y 2% en mayores de los 80 años. Respecto al total, 43% son mujeres y 57% hombres.

“La compra de cartera es una modalidad de crédito que permite unificar las deudas en una sola obligación, de manera que con el nuevo préstamo, ayudamos a los colombianos a pagar sus créditos en diferentes entidades, disminuir la tasa de interés, definir plazos de pago más amplios para obtener una cuota mensual más cómoda y mejorar el flujo de caja.”, añade Mishaan.

En 2020, el 57% de los créditos desembolsados por ExcelCredit corresponden a compra de cartera. De esta cifra, 70% corresponde a colombianos de estratos 2 y 3, de los cuales, 62% son hombres y 38% son mujeres.

Colombianos han saneado sus deudas con más deuda

“Soy pensionado del fondo pasivo de ferrocarriles de Colombia, hace algún tiempo me encontraba reportado en centrales de riesgo, conocí a ExcelCredit y me dieron la oportunidad de mejorar mi vida crediticia, me recogieron cartera y unificaron mis deudas y me siento muy agradecido con ExcelCredit por brindarme su apoyo financiero”, asegura Patricio Soto.

“La empresa me abrió la puerta, me hizo una compra de cartera con la que pude unificar mis deudas, ahora me siento más tranquila, me siento muy contenta y agradecida porque gracias a ExcelCredit pude mejorar mi historial crediticio”, afirma Andrea Ortiz.

Como la señora Ortiz, hoy a nivel nacional más de 50.000 colombianos han recibido una segunda oportunidad para salir de deudas con esta Fintech 100% colombiana especializada en otorgar créditos a personas reportadas negativamente en centrales de riesgo, ya sea para montar su propio negocio, sanear deudas, comprar un carro o pagar el estudio de sus hijos o nietos.

¿Qué debe tener en cuenta en la compra de cartera?

Hoy la educación financiera tiene gran peso en los hogares colombianos. La coyuntura sanitaria cambió la escala de necesidades haciendo latente la urgencia de aprender a ahorrar, de elegir bien y de optimizar los ingresos, por eso, los aspectos básicos a tener en cuenta para solicitar una compra de cartera son los siguientes:

· Realizar el inventario de créditos vigentes

· Identificar las condiciones de cada crédito: tasa, plazo y monto

· Establecer el monto máximo mensual a pagar en cuota

· Asegurarse de que el nuevo crédito ofrezca mejores condiciones

La compra de cartera permite consolidar diferentes tipos de deudas, tales como: créditos educativos, tarjetas de crédito, cupo rotativo o libranzas. Por eso, es una opción para muchas personas que buscan aliviar sus deudas, pues además de que su administración se simplifica al contar con un solo crédito, la mejora de las condiciones viabiliza el cumplimiento de las obligaciones para evitar caer en reportes negativos en centrales de riesgo.