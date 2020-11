Con alzas históricas mercados bursátiles internacionales por esperanzas de otra vacuna Covid-19

–El S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones cerraron en récords máximos el lunes ya que las noticias sobre otra prometedora vacuna generó esperanzas de una erradicación de la COVID-19, en momentos en que un aumento de las infecciones y nuevos confinamientos amenazan el repunte desde la recesión.

Los tres principales índices de Wall Street subieron y con su cierre récord, el Dow Jones es el último de ellos en alcanzar nuevamente las cotas de febrero, antes de las caídas en picada de los mercados financieros provocadas por la pandemia.

Las acciones relacionadas al valor, cíclicas y de firmas de baja capitalización superaron el desempeño general.

Las acciones de Moderna Inc se dispararon un 9,6% tras anunciar que su vacuna experimental tenía una eficacia del 94,5% en la prevención de COVID-19, según los datos provisionales de un ensayo en etapas finales.

«Más noticias sobre vacunas impulsan a las acciones cíclicas, de pequeña capitalización y valor, que se acelerarían si la economía se reabre antes de lo esperado, devolviéndonos una cierta sensación de normalidad», dijo Robert Pavlik, gerente senior de cartera de Dakota Wealth.

Los papeles relacionados con viajes, golpeados por restricciones para contener la propagación de la pandemia, vieron demanda de parte de los inversores. United Airlines Holdings Inc, American Airlines Group Inc, Carnival Corp y Norwegian Cruise Line Holdings Ltd escalaron entre un 4,5% y un 9,7%.

Pero el COVID-19 continuó su embestida en Estados Unidos, con los casos superando los 11 millones y contagios récord en 40 estados, lo que llevó a los estados a endurecer los mandatos de distanciamiento social.

«Wall Street está mirando hacia los próximos seis a 12 meses», agregó Pavlik. «Hay una interrogante sobre (…) qué tipo de daño se infligirá a la economía entre ahora y entonces».

El Promedio Industrial Dow Jones subió 470,63 puntos, o un 1,6%, a 29.950,44 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 41,76 puntos, o un 1,16%, a 3.626,91 unidades. El Nasdaq, en tanto, sumó 94,84 puntos, o un 0,8%, a 11.924,13 unidades.

De los 11 principales sectores del S&P 500, sólo el de salud bajó, con las acciones de energía registrando la mayor ganancia porcentual. (Información Voz de América).