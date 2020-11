Huracán Iota toca territorio centroamericano y desciende a categoria 2

–Tras su arrasador paso por territorio colombiano, donde devastó el archipíélago de San Andrés y Providencia, el huracán Iota bajó su intensidad de categoría 5 a 2 en la madrugada de este martes al tocar tierra en la región norte de la costa Caribe de Nicaragua, según reportó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.

Últimas imágenes de infrarrojos que muestran #Iota , el #huracán más fuerte de 2020, acercándose a tocar tierra en la costa de Nicaragua. Han pasado solo 2 semanas desde que #Eta , el segundo huracán más fuerte de la temporada, tocó tierra en casi el mismo lugar.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte, el huracán Iota mantiene vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y el ojo del fenómeno climatológico ingresó a tierra en un punto adyacente a la localidad costera de Houlover, en el este de Nicaragua.

«Los efectos del Huracán continuarán sobre Litoral Caribe, así como en su trayectoria, y se seguirán intensificando, en las próximas horas, tanto en vientos, lluvias y marejadas», dice el informe basado en datos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).

Sinapred indicó que el huracán se desplaza con una velocidad de 15 kilómetros por hora con rumbo al oeste y avanzará en tierra sobre la región norte del país en Prinzapolka hacia la región del Triángulo minero nicaragüense. Posteriormente impactaría las localidades de San José de Bocay y Willilí de Jinotega, para salir hacia territorio de Honduras degradado a tormenta tropical.

Latest IR imagery showing #Iota, strongest #hurricane of 2020, nearing landfall on Nicaraguan coast.

It has been just 2 weeks since #Eta, 2nd strongest hurricane of the season, made landfall in almost the exact same location. pic.twitter.com/ZYcTTakQGM

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) November 17, 2020