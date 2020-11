Madrid-Cundinamarca se viste de flores a través del festival “LA BELLA FLOR DE LA SABANA»

En el marco del noveno Festival de las Flores, este fin de semana se inauguró el gran Tapete de las Flores, las carretillas y los Pallets decorativos, que engalanaron las calles del municipio de la ‘Bella Flor de la Sabana’, rescatando así una tradición y parte de la identidad madrileña.

“Llevamos 4 años donde no se disfrutaba de los tapetes, decidí para este año invitar a las Juntas de Acción Comunal y a todos los integrantes de la Administración “Madrid Crece Contigo” para realizar la fabricación de los tapetes florales; fueron más de 30 tejedores entre hombres y mujeres, 18 voluntarios y cientos de funcionarios que aportaron de su grano de arena para poder hoy disfrutar este espectáculo que engalana a nuestro parque Pedro Fernández”, puntualizó Andrés Tovar Forero, alcalde de Madrid.Madrid es la cuna del mayor centro de producción de flores del país, con el 13% del área empleando a más de 15 mil personas, especialmente mujeres cabeza de familia, que han encontrado en esta actividad una oportunidad para promover proyectos de vida.Se utilizaron 440 mil tallos para la construcción de los tapetes, el tapete central en homenaje a los 461 años de fundación de Madrid, ubicado en el centro del parque Pedro Fernández, contiene más de 22 mil tallos, donados por empresas floriculturas.Además, como estrategia para la reactivación económica, se dio apertura a la Vitrina Comercial; un espacio generado para apoyar, fortalecer y dar a conocer los productos de emprendedores madrileños.En medio de un montaje adornado con flores vivas y decoración artesanal, se ubicó en la Plazoleta Alfonso López la exposición que cuenta con la participación de 16 emprendedores y comerciantes que ofrecen una amplia oferta de productos como: artesanías, joyería, alimentos, productos orgánicos y procesados, postres, confecciones, entre otros.«Es un espacio muy lindo para poder promocionar nuestros productos de manera organizada y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, no tengo local y este espacio me sirve mucho para darme a conocer», explicó la emprendedora Luisa Fernanda Vargas.La Administración municipal “Madrid Crece Contigo” invita a toda la comunidad a disfrutar de este maravilloso festival que culminará el próximo 23 de noviembre.La programación podrá ser consultada en www.madrid-cundinamarca.gov.co y a través de las redes sociales de la Administración Municipal.